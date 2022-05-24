林鄭熱切希望習近平訪港：今日無嘢公布 承認受疫情影響
撰文：林劍
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今年是回歸25周年，特首林鄭月娥今日（24日）行會前見記者，表示隨著疫情回穩，很多原先延遲了的慶祝活動都可以重啟，又透露今年慶回歸主題曲名為《前》，寓意香港繼續前進。被問到中央領導人屆時會否訪港，她指個人當然十分熱切希望國家主席習近平能來港發表講話、指點香港未來方向，但今日並沒有資訊可以公布。
憶習20周年講話 過去幾年獲引證
林鄭月娥指回歸25周年是非常重要日子，當然非常熱切希望有中央領導人訪港、並發表重要講話，一如5年前國家主席習近平曾來港發表講話，「一篇非常之重要嘅講話，其後幾年發生嘅事，亦都引證咗主席對於香港嘅了解、同埋對『一國兩制』嘅堅定支持。」
對於習近平會否訪港，林鄭指「呢條問題，恐怕我唔可以答你『我知唔知』，我只能夠講今日無嘢可以公布，到有嘢可以公布嘅時候，特區政府一定會向公眾公布。但疫情......當然受影響啦，一定會影響出入境工作同衞生防護工作，所以大家要繼續努力保持呢個平穩、以及疫情向下趨勢，等大家可以一齊好開心咁慶祝25周年。」
重啟慶回歸活動 今年特別重要：一國兩制歸正軌
林鄭指出，隨著疫情平穩，回歸25周年各項活動重新啟動，本身5月前有一些活動已因疫情延遲、擱置或取消。林鄭指，慶祝活動由文化及康樂事務署擔大旗，往後的慶祝活動將如期舉行，希望不再受疫情影響。
她說，過去五年中央大力支持下，「一國兩制」回到正軌，所以今年是個特別重要的日子。而回歸25周年的主題曲名為《前》，由很多位歌星主唱，下周初期就可以陸續見到宣傳，寓意香港繼續前進。
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