梁家傑：公民黨選舉路已盡　曾鈺成質疑港現況或矯枉過正

經歷完前年的「反修例運動」，《港區國安法》立法及完善選舉制度，政治低氣壓籠罩香港，民建聯創黨主席、立法會前主席曾鈺成及公民黨主席梁家傑，今日同場以「變革香港」為題討論香港未來路向。

曾鈺成認為，目前香港或已出現矯枉過正的情況，但根據前兩年的經驗，香港若再按以往做法實行「一國兩制」，必然死路一條，需要重新思考「一國兩制」的路向。

梁家傑就指現時「講野要戴十個頭盔」，又坦言公民黨選舉路已盡，會積極在公民社會內尋求空間。



梁家傑指現時在香港「講野要戴十個頭盔」，坦言公民黨選舉路已盡。（廖雁雄攝）

曾鈺成與梁家傑同場出席峰會，憂慮香港或已矯枉過正，惟實行過往「一國兩制」的方法是「死路一條」。（周皓宜攝）

曾鈺成：香港或已矯枉過正 質疑民主難解管治問題

劍橋大學香港及中國事務會今日（21日）舉辦「思索香港」青年峰會，曾鈺成在會上談到香港管治問題，指《基本法》起草時，中央真心相信香港情況會越來越好，能夠實現民主，詎料回歸廿多年，新一代對國家感情比上一代還要差。今時今日中央若不出手，單靠港人根本無法解決香港的問題。

然而，對於目前香港是否矯枉過正，曾鈺成坦言「或者係都唔定」，但強調前兩年已證明過往實行「一國兩制」的方法是「死路一條」，須思考是否應捨棄以往錯誤的做法。他同時也質疑，民主並不能解決管治問題，拋出問題「如果15年過到政改，係咪依家管治就好好多？」

梁家傑：公民黨選舉路盡 擬公民社會尋求空間

梁家傑則坦言，公民黨參與選舉政治的路已盡，被問到後國安法時代，香港社會是否仍需要公民黨，他稱進入議會只是其中一個手段，公民黨未來會在公民社會內積極建構新空間。他續指香港現狀令人想起《Brave New World》小說情節，亦令他反思維穩造成的代價，「依家講野要戴十個頭盔」，國安處舉報熱線成立以來已收數以萬計的舉報，是鼓勵民眾「篤灰」。

梁家傑：取締蘋果日報、國安法實施、完善選舉制度等都是從上而下，政府不欲贏取民心。（廖雁雄攝）

梁家傑：政府從上而下管治 不欲贏取民心

梁家傑提到近日數個社會議題，包括取締蘋果日報、國安法實施、完善選舉制度等事件，都以由上而下的方式推行，沒有跟市民溝通和嘗試贏取民心。他認為任何變革都應該保留由下而上，反覆討論的核心價值，質疑顛覆這種施政理念是造成大量移民的原因。

他又提及教協早前解散事件，認為公民社會力量過去承擔了緩衝區的角色，如今這些緩衝區沒有了，市民少了可以疏導意見的媒介，「以後教師是否要直接找楊潤雄？」他引述學者主張，稱自由的民間社會能緩和政府矛盾，幫助建制把較激進的主張孤立起來，反之，被壓抑的不滿若再次爆發，能疏導的系統則不再存在，認為值得當權者反思。

曾鈺成：施政問題非單單政治所致，例如土地政策，並不存在建制派與泛民的爭拗。（盧翊銘攝／資料圖片）

曾鈺成：施政問題非單單政治所致

曾鈺成則指，香港施政和社會問題不單是政治所致，社會存在很多非政治層面的矛盾，以土地政策爭議為例，不存在建制派與泛民的爭拗。對於有港大學生涉悼念七一襲警疑犯被捕，曾鈺成指作為港大校友，對此感到痛心，以往港大學生會曾由不同陣營人士擔任，到現時連會址已失去了，感到很難過，希望涉事學生最終不至於前途盡毀。

周融：完善後香港政制傳承自一黨專政

「幫港出聲」召集人周融則指，香港以往的選舉制度由英治時代流傳至今，政制與英美大同小異，導致民主派有相當力量和聲音去鬥爭和抗衡政府。近年，中央漸不採用英美民主政制的方法，他大膽推測現推行於香港的政制傳承自中國的一黨專政，「我嘅睇法一黨專政就係愛國者治港，換句話講，如果你唔係愛國者，你就冇辦法行得入去建制裏面做一個統治者」。

他認為，目前政府大規模拘捕民主派只是「陣痛」，目標是減低民主派力量，待民主派力量大幅降低後，相信政府會將注意力放在建設上，在政治方面會較為放鬆。