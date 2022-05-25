立會擴建超支︱原估算參照複雜醫院工程　建築署：仍估得唔夠大膽

立法會大樓擴建造價由11.7億元飆升至15.6億元，須追加撥款3.9億元。建築署署長何永賢今早（25日）在立法會工務小組委員會承認，當初已經是根據最複雜的醫院工程為估算基礎，再以夜間工程價錢計算，但可能仍然「唔夠大膽」，導致低估造價。

議員則關注政府如何確保不再「超支」，民建聯主席李慧琼指，市民難以接受短短幾個月內就要申請追加撥款，質疑是否因圍標而導致造價過高。她說建築署原本估算時，已應該考慮工程困難之處，質疑下次工程會否再估錯三成，認為當局的解釋是無法接受。



4標書平均超估算62% 申追撥採納最低價者

何永賢重申，擴建工程須不影響立法會運作，只能在夜間及假日進行，導致工程複雜。今次經招標共收4份標書，但投標價全部超出預算，平均超出62%，當中最低價的標書較原估算也多約3成。她指，各投標者提交的圖紙都不同，相信沒出現圍標情況，未來若沒大變化，將毋須再申請追撥。

九龍中議員楊永杰則說，擴建工程長時間在晚上及假期開工，即使付「三工」都不會有人肯做，建議政府引入外勞。