公務員調薪︱工會反駁行會成員：「公眾觀感」主觀　明年或現負值

薪酬趨勢調查委員會昨日（25日）開會，確認早前發表的調查結果，公務員低中高層的薪酬趨勢淨指標，加幅介乎2.04%至7.26%。香港公務員總工會主席馮傳宗、高級公務員協會主席李方沖今早於港台節目表示，留意到近日有人提出公務員調薪應先關注「公眾觀感」，但認為這十分主觀。李方沖亦提醒，今年調查結果比較理想時如果沒有跟隨指標加足，明年隨時出現負值，到時徒添爭拗。



李：若不跟機制是政治決定

李方沖指，薪酬趨勢調查當然會找一些信譽良好、業務穩健僱主作調查，而數據亦無可避免會有滯後現象，但認為代表性充足，支持順從機制加薪。他又指，留意到近日有論者指出公務員加薪要著重「公眾觀感」，但認為這是主觀的，行政會議考慮公務員調薪時要考慮眾多因素，如果最終不跟從機制，明顯是政治決定多於實際客觀決定。

李方沖其後於商台節目指，有個別行政會議成員指應按通脤加薪，但過去兩年公務員都被凍薪，反問：「咁到底係跟一年通脹，定係跟三年通脹？」他又指，薪酬趨勢調查是年與年之間的比較，今年數值高時如沒有加足，「今年（指標）加得高，下年就可能會低，甚至會負」，到時會出現新的爭拗。

馮傳宗則指，「公眾觀感」一詞比較主觀，重申他們主張高層公務員按調查結果加薪7.26%、低層與中層看齊加薪4.55%。他指，願意向社會說明理據並接受社會監察，對日後檢視制度持開放態度。他又指，薪酬趨勢調查數據反映本港去年4月至今年4月薪酬情況，跟隨機制加薪將有助提升公務員士氣、推動經濟復蘇、提升投考公務員吸引力，以及令其他私人市場打工仔受惠。

他又認為，有行政會議成員於程序未行完前，便「放風」說薪酬不應加足，質疑是否合理做法。

陳智思昨稱要考慮社會觀感

行政會議召集人陳智思昨表示，他相信政府會考慮社會觀感、經濟發展等情況，令公務員加薪的差距收窄。行政會議成員、新民黨葉劉淑儀亦指，如公務員加薪幅度跟隨通脹可以接受，但高級公務員加薪超過7%是脫離現實，相信社會不會接受。