公務員調薪︱葉劉：高級公務員加薪逾7%脫離現實　社會不會接受

薪酬趨勢調查委員會今日（25日）下午開會，確認早前發表的調查結果。公務員低中高層的薪酬趨勢淨指標，加幅介乎2.04%至7.26%。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀認為，如公務員加薪幅度跟隨通脹可以接受，但高級公務員加薪超過7%是脫離現實，相信社會不會接受，因為可能有些企業去年生意很好，為留住高層而多給花紅。

葉劉淑儀指，政府每年考慮公務員薪酬調整，除了淨指標，亦會考慮社會經濟狀況、政府財政、公務員士氣、通脹等因素，不會只跟隨淨指標，過去兩年亦沒有跟隨。她相信今年政府作決定前，會考慮所有因素。



郭偉强：加薪幅度最起碼要抵銷通脹

立法會公務員及資助機構員工事務委員會主席、工聯會立法會議員郭偉强表示，現時的數字反映市場狀況，但最終定案要由行政長官會同行政會議決定，但他認為加薪的幅度最起碼要能夠抵銷通脹。

同屬工聯會的梁子穎指，高級公務員只佔少數，如果公務員不加薪，私人市場亦可能跟隨，令全港打工仔亦不能加薪，尤其最低工資過去4年都沒有調整，影響前線保安、清潔工等的薪酬，加上未來一年外圍經濟環境不明朗，希望公務員加薪至少能追上通脹。

薪資會批評論不實 華員會駁：確未包疫情重創行業

此外，華員會會長利葵燕早前指，接受調查的公司傾向部份行業中的大企業，受疫情影響有限，因此偏離了部份社會情況，建議僅跟隨通脹調整，以免公務員調薪引起社會分化。公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員聯合秘書處秘書長尤建中，日前去信利葵燕批評其言論不符事實、有失公允，指獲邀調查的公司按經濟行業劃分的分布情況，與香港從事經濟活動人口整體分布情況大致一致，當中亦不乏明顯在疫情中受相當影響的企業。

華員會今日回信反駁，引述薪酬趨勢調查委員會文件指，部份行業調查未夠全面，9個界別之中，「金融、保險及地產業」、「運輸、倉庫、郵政、速遞服務及公用事業」和「建造業」完全沒有納入細公司，而較受疫情影響的「批發、零售及進出口貿易業」，調查人口亦明顯較本港僱員分布百份比低。

華員會指，一些受疫情重創的公司，例如航空、旅遊、連鎖酒樓集團、娛樂健身服務業等，不論大小公司都沒有納入調查。華員會重申，調查是自願性質，部份受嚴重影響的行業拒絕參與調查，令涵蓋不全面，是調查方法的局限之一，對結果有影響，反問調查結果與社會經濟現況出現巨大落差、社會人士感到驚訝時，是否又完全置之不理？