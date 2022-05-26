追憶「西瓜波之父」蔣震　蔣麗芸：100分的爸爸

震雄集團（0057）創辦人蔣震於今年3月逝世，享壽100歲，家人今午（26日）在會展舉行追思會。



二女蔣麗芸與三女蔣麗萍對記者憶述與父親相處時光，讚美感激之情溢於言表，蔣麗芸更一度眼泛淚光。



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二女蔣麗芸在追思會後步出會場，她說縱然不捨父親的去世，但覺得爸爸能活到100歲，已經是天對他的眷顧，感恩父親離開時，子女全都陪在身旁，一生想要做的事也大致完成，走得很安詳滿足，「一個為子女付出100分愛的爸爸，最後也會得到子女100分的愛。」

蔣麗芸指在追思會上看見很多父親的朋友，甚至有多年未見的老朋友、老街坊、政商界人士到來悼念，十分感動，認為爸爸的一生和為人得到認同，希望父親所設的基金在未來能繼續發揚光大。

蔣麗芸每逢周日都會與父親蔣震見面，圖為2018年的一次合照。（蔣麗芸Facebook圖片）

憶首次上台表演 「就算扮樹都從不缺席」

蔣麗芸憶述與父親的軼事時，感慨得眼泛淚光，她大讚蔣震是個做足100分責任的爸爸，無論工作多忙碌、累到不行也好，永遠都不會錯過他們的重大日子，小學畢業、第一次上台表演，就算只是扮一棵樹也好，他從不缺席。她又說，父親經常送子女上學，補習夜歸也會擔心得在街口等他們回家，更會在孩子們病倒時，親自下廚炮製古法殺菌的大蒜麵。

蔣麗芸再說，父親是個有遠見的人，相信中國的工業能夠打遍全世界，在國際上站起來，成為世界工廠。而他所設立的基金，過去30年在工業發展作出貢獻，積極培訓工業人才。

蔣麗萍指父親嚴厲又前衛 考試不合格會打手板

三女蔣麗萍則表示，父親是個「好嚴厲又好前衛嘅爸爸」，小時候若果成績表「滿江紅」或不合格，定會打手板。她又指父親重視運動，周末會帶同孩子們一起游泳，去食雞，每個人都可以點一個菜，對爸爸的每一個舉動都印象深刻。

蔣麗萍指父親的願望是在離世後捐身家，不要他們成為富二代的寄生蟲，要靠自己在困難掙扎之中活出來，才算是有意義的人生，所以七兄弟姊妹都發憤回饋社會，活出屬於自己的一章。

蔣震是著名工業家，1958年創立「震雄機器廠」，有「注塑機大王」美譽。蔣震在創業翌年，運用兩種不同密度的塑料研創成雙色混合塑膠成型技術，量產紅白相間的「西瓜波」，成為六、七十年代孩童最熱門的玩具。