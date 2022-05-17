架構重組︱三司設副手懷大計　財政司包攬覓地建屋　律政司大外宣

下屆政府架構大幅擴充至「六司十五局」，候任特首李家超提出，於政務司、財政司及律政司增設3個「副司長」職位。李家超今日（17日）在方案獲行政會議通過後，在候任行政長官辦公室見記者，是他首次在候任辦舉辦記者會。李家超表示，增設副司長職位能分擔司長的工作，也是回應社會需要，加強政府統籌能力，有信心在增設副司長後，可為政府施政及統籌帶來正面力量。



李家超說，目前司長管轄範圍很廣泛、工作繁重，難以發揮統籌和指揮能力，政務司長和財政司長分別要督導9個和6個政策局，也要涉及大量跨部門工作。財政司長要負責鞏固香港國際金融中心地位，以及土地房屋問題等，而律政司長則要督導6個專業部門，因此有需要設立副司長。

律政司設副司長助宣傳 回應國際不實評論

李家超進一步解釋，副司長可被委派統籌和處理個別政策範疇或特定項目，例如他在政綱提出的「公營房屋項目行動工作組」及「土地房屋供應統籌組」，以強化施政能力。至於一直盛傳只有政務司及財政司增設副司長，被問到律政司增設副司長的原因時，李家超表示律政司的工作繁重，自己要求下屆律政司要做好幾項工作，包括積極推廣《憲法》和《基本法》、國際法律合作及代表香港宣揚優良司法制度等工作，以回應國際間不符實際的說法。

李家超說，希望香港在區域法律及解決爭端方面更加成功，在未來推展律政司整體工作時需要更積極及主動，相信在設計頂層指揮方面，設立「副司長」會有幫助。

財政司包攬覓地建屋運輸：具協同效應

架構重組後，政策局由13個增至15個，增設文化體育及旅遊局，運輸及房屋局則分拆為房屋局、運輸及物流局。有別於以往運輸及房屋政策均由政務司長統籌，分拆後的房屋局、運輸及物流局將與創新科技及工業局，一併改由財政司長統籌，財政司轄下政策局由現屆4個增至6個。文化體育及旅遊局、醫務衞生局、環境及生態局、民政及青年事務局就由政務司長統籌。

李家超認為，新架構下3位司長的工作量比以往平均。主管土地的發展局、建屋的房屋局、以及運輸物流都會一併交由財政司長負責，是否變相削弱政務司司長權力時，他指新布局能產生協同效應，土地運輸物流和經濟發展息息相關，可加大實質效益。李家超補充指，期望6月中之前完成立法程序，讓新政府架構可以在7月1日實施。