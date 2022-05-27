習近平訪港行程　據報考慮縮短至七一當天

今年是香港回歸25周年，政界預期國家主席習近平將會於七一訪港。然而，香港第五波新冠肺炎疫情遲遲未完結，習近平還會不會訪港以及他的行程，均受到關注。



有報道指，香港官員正研究將習近平訪港的行程壓縮至七一當日，此外還有兩手準備，萬一新冠疫情再次大爆發，習近平或不會成行。



▼2017年回歸20周年，習近平訪港情況▼

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外界預期習近平訪港出席新政府就職禮

《華爾街日報》引述知情人士報道，外界一直預期習近平會在7月1日訪港，出席新一屆政府的就職禮。過去國家領導人訪港，都會逗留多日並到多處探訪，但上述知情人士透露，香港政府官員已開始研究，如何將習近平訪港行程壓縮到七一當天。

上述知情人士稱，習近平還沒有確認訪港行程，鑑於香港最近爆發Omicron變種病毒疫情，他的辦工室一直擔心接觸到病毒的風險會很高。然而，一些在香港的中國官員已經開始為可能的訪問做好準備，例如限制自己與訪客的互動，以免受到感染。

有知情人士稱，有可能與習近平會面香港官員和政壇人士，可能需要在會面前自我隔離7天。

習近平在2020年1月國事訪問緬甸之後，就沒有離開中國內地出訪。而他上次訪港是2017年，3天的行程包括出席第五屆行政長官林鄭月娥的就職禮，考察機場三跑建設和西九文化區，又到元朗八鄉少年警訊活動中心與青年交流，並到石崗軍檢閱駐港解放軍。