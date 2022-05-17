疫情︱社交限制如期5.19放寬　林鄭認第5波低位膠著：但風險可控

特首林鄭月娥今早（16日）出席行政會議前見記者，表示目前每天確診數字在200至300宗間徘徊，她認為現時疫情風險可控，社交距離限制如期在後日（19日）起第二階段放寬，包括堂食延長至晚上12時，酒吧可營業至凌晨2時。

林鄭指第五波已過高峰，但目前在低位膠著，沒有明顯下降或上升，雖出現一些群組感染，但疫情仍是穩控，認為現時的情況滿足了經濟需要及市民恢復正常生活的期望。

林鄭月娥確認，今早行政會議將討論政府架構重組方案，自己有信心會通過，如通過將發出立法文件及公布詳情。她透露，除了現屆提出的「三司十五局」藍圖，也有其他由李家超提出的建議。



現屆官員留任？林鄭：要問返候任特首

【10:25】被問到有否與李家超就政府架構重組達成共職，會否有否主要官員留任。林鄭月娥指，當選人提出的方案毋須經她同意，她的角色確保下屆行政長官有最適當的架構履行職責。她提到，在2021年施政報告中拋磚引玉，提出改組為「三司十五局」，並非為她而做，而是為政府而做，當時收到很多支持，李家超也同意有關方案，其方案包括當時提出的三大改組建議，亦會有其他提案。她說，每屆政府有自己的風格，她的職責協助政府架構重組，並非要幫下屆特首組隊，希望李家超要找到適當人選擔任官員。

至於會否延後推行第三階段疫苗通行證，林鄭月娥說政府致力推動疫苗計劃，疫苗是最有效方法預防重症和死亡，令醫療系統不會超出負荷，因此會如期推出這宣布已久的計劃，市民在5月31日須打齊三針才可進入處所。

防疫平衡經濟及市民接受度：不被專家牽着走

【10:20】被問到有專家指疫情將於兩周內再度爆發，會否影響復常路線圖，林鄭月娥表示有留意近日有不同專家發表不同看法，反映疫情正處於膠著狀態，她不想逐一評論專家看法，又稱感謝他們在兩年多控制疫情的工作一直給予意見。但她指，專家沒有直接參與特區政府政策制定，「政府有政府嘅睇法」，不想被專家的言論牽着走，會平衡公共衞生、香港經濟需要和市民可接受程度，制定最適合的做法。

林鄭月娥指通關仍然是政府的首要目標，要重新和內地討論與對接，惟沒有回應是否繼續採取「動態清零」策略。

林鄭有信心行會今通過架構重組

至於談到政府架構重組，林鄭月娥表示行政長官當選人李家超已多次表示，傾向現屆政府所提出的「三司十五局」，是日行會以此藍本作討論，當中也有新建議。她有信心行會能在今天通過討論，她補充指方案獲行會同意後，仍要面對立法會的挑戰，包括在人事編制委員會和財務委員會中，通過編制額外人手和開支，以及要在大會通過，所有工作會按部就班推進，期望在六月中可以全面落實。

不放棄「疫苗通行證」：打針是重要抗疫手段

【10:15】兩名香港大學學者近日提出60歲以下成人毋須使用「疫苗通行證」，林鄭月娥表示，接種疫苗是重要抗疫手段，打針後可預防重症和死亡，即使感染了也可很快康復，因此仍會堅持推進疫苗接種計劃，5月31日如常推行下一階段「疫苗通行證」，即要求須打齊3針。

為陳日君祈禱？林鄭：無個人感情喺度

對於警方早前拘捕「612基金」5名信託人，包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，本身是天主教徒的林鄭月娥被問到有何感受及會否為對方祈禱，她稱這是依法辦事的問題，「無個人感情喺度」，所有人無論年紀、性別、職業、背景、宗教，只要是涉嫌違法，執法部門都會採取行動，最重要是掌握什麼證據，交由律政司決定檢控，最後由有獨立司法權的司法機構作裁決。

疫情膠著但穩控：如期5.19次階段放寬限制

【10:05】林鄭月娥指，將如期在本周四進一步放寬社交距離措施，包括晚市堂食延長至午夜12時；宴會活動人數由20人上升至120人；酒吧酒館可重新開放，每枱4人等。 她稱第五波疫情高峰已經過去，目前在低位膠着，過去8至10天看不到明顯下降，亦沒有明顯上升，同時出現感染群組，因此仍有風險。她說，感染群組出現在人多密集的地方，而且感染人士有除下口罩，呼籲市民更加小心，除飲食和運動外都要配戴口罩，最好戴KN95等貼面口罩。

林鄭月娥續指，目前污水檢測樣本仍有3成呈陽性，已經恢復社區強制檢測，全港七分一人，即約100萬人須每日進行快速檢測，即使每日200至300宗個案亦是可以明白的情況，大家不需要擔心，可進入第二階段放寬社交距離措施。

她說，政府要保障公營醫療系統，現時醫院情況比較令人安心，住院人數700多人，深切治療的染疫的病人有兩個，亦有大量社區隔離設施，疫情已穩控，是滿足經濟需要以及市民回復正常生活的期盼。