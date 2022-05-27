李永達退出民主黨　透露6月將在英公開活動　 一段長時間不回港

民主黨中央委員會收到黨內元老、前立法會議員李永達，以及其妻、前屯門區議員陳樹英的退黨通知。李永達在英國接受劉慧卿網台節目訪問時表示，離港的決定來得突然，並預告將於6月在英國有公開活動。



李永達自去年8月離開香港後首次公開露面，接受劉慧卿網台節目訪問。（OurTV影片推圖）

離港9個月首次公開受訪 指退黨對民主黨無大壓力

李永達離開香港後一直低調，今次接受劉慧卿訪問，是首次公開活動。他強調自己理念與民主黨一致，但自從去年8月初到英國，妻子陳樹英9月初到，漸漸發現已不能履行民主黨內的工作。至於不做黨員的原因，李永達指自己已經60歲，退黨對民主黨無太大壓力。

李永達去年離港前兩天與劉慧卿吃飯，當時亦未透露離港。李永達指當時仍未決定離開香港，形容這決定來得很急，是幾小時內做決定，「即晚訂機票走」。但他表示自己「大頭蝦」，欠缺核酸測試證明紀錄，要到機場補做。他強調除了太太之外，民主黨上下都不知情。

李永達（前排右）2021年8月與劉慧卿吃晚飯，當時並未決定離開香港，惟數日後突然離港赴英。（劉慧卿Facebook）

2021年收到消息 考慮自己會否成為朋友負累

至於為何匆匆決定離開，李永達說，由2021年1月開始，收到很多消息稱會「處理」支聯會、民陣和《蘋果日報》等，他從一些渠道知道相關人士真的「想做」。後來李永達收到愈來愈多消息，令他需要考慮在香港是否安全，以及會否成為朋友的負累，所以要很快做決定離港赴英。

李永達在英國生活後一直沒有公開活動，他說這段時間沒有中國或香港政府人士找他，9個月之中有傳媒嘗試訪問都拒絕，劉慧卿今次訪問是首次公開活動。妻子陳樹英在去年9月到達英國，李永達表示她很健康，但由自己很「大頭蝦」，要妻子「執頭執尾」。

李永達有份創立港同盟和民主黨，現時身在英國，他希望「為香港在囚人士做一點事」，但就算力量薄弱，在英國也要做「少少工作」，預告6月會開始在英國公開活動。李永達沒有透露英國公開活動詳情，但表示如果政府做的事是違反人類人權自由，他就會照直講，強調不會誇大，但亦預了會被指犯《國安法》。

談到在囚民主派人士，李永達說他們為香港做了很多事，他自嘆不如，而自己在英國風險相對較低，在港人士還講真說話「已經很勇敢」，希望他們保持健康，言談間一度落淚。

李永達2021年8月離港，2022年5月27日退出民主黨。（資料圖片/盧翊銘攝）

讚羅健熙領導民主黨做得好 頂住壓力

對於離開香港是否背棄民主，李永達引用司徒華說話：「路遙知馬力，日久見人心」，指自己80年代開始在香港從事民主工作，相信這二三十年自己未離開過民主運動。他預期一段長時間不會回港，除非有很大變化，但不相信短時間內會出現。他說主席羅健熙領導民主黨做得很好，頂得進壓力值得欣賞。

港人應否移民？ 引述彭定康：每個人有自己決定

近期不少香港人移民海外，李永達說每個家庭都有自己考慮。他引述前港督彭定康早前被問到香港人是否要移民時，亦回答這是很難答的問題，每個人有自己的情況和決定。李永達希望移民英國的港人除了要聯繫當地香港人，亦要慢慢融入當地社會，為當地做一些工作。

李永達最後說，生活在香港的人，朋友之間重視信任、信義和合約精神，指合約精神在文明社會十分重要，80年代中央政府肯聽港人意見，但他認為現時已經偏離當時的初心和原則。他說，當世界主要文明國家都提出質疑，對中央政府亦不好，希望重回80年代的初心。