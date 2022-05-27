李永達、陳樹英退出民主黨 兩人去年先後離港赴英
撰文：林嘉成
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民主黨中央委員會收到黨內元老、前立法會議員李永達，以及其妻、前屯門區議員陳樹英的退黨通知，今日（27日）正式通過及生效。民主黨主席羅健熙表示尊重他們的決定，並感謝他們過去多年來對民主黨及香港社會的貢獻。
兩人去年8、9月先後離港赴英
去年8月離開香港的李永達，退黨前是民主黨副主席，早在1985年開始擔任葵青區議員，有份創辦民主黨，曾任多屆立法會議員，2004年曾出任民主黨主席。2014年「佔中」事件，李永達等9人被控煽惑他人犯公眾妨擾罪，最終罪成判監8個月、緩刑兩年。去年6月，民主黨補選副主席，李永達「出山」參選並成功當選。
陳樹英是李永達妻子，去年9月赴英與李會合。兩人離港後都沒辭去黨內職務。
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