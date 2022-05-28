鄭雁雄斥上街謀變內地政制如自焚　「高度自治」前提「高度自覺」

駐港國安公署署長鄭雁雄今日（28日）在《港區國安法》的論壇上致辭，指香港的「高度自治」前提是需要「高度自覺」，要讓中央「高度放心」，自治也首先要確保國家主權、安全及發展利益。他警告，在香港顛覆中國共產黨領導和中國特色社會主義：「妄想通過街頭政治改變內地政制來適應香港，是一種愚蠢的本末倒置，必定玩火自焚。」

鄭雁雄稱，香港絕不可以因為沿用英美法系而罔顧國家利益，罔顧回歸中國的事實，去延續港英時期的價值觀念，甚至聽從英美國家頤指氣使：「沿用英美法系，最終是為維護中國利益、香港利益。」



鄭雁雄：沿用英美法系旨在維護家國利益

鄭雁雄指，過去兩年香港由大亂變為大治，證明《港區國安法》是維護國家安全及香港長期繁榮穩定的治本之策，可加強港府的執法管制能力，令反中亂港分子與組織落網解散，社會制度恢復安穩，強調沒有國家安全就沒有「一國兩制」。香港在法治方面既要有民主人權的保障，又確保國家安全，既有高度自治權，又體現中央全面管治權。

他指港人最大的自由，就是在法治邊線及國安底線內的充分自由，猶如足球場上「可以腳踢頭頂，合理衝撞，但必須要有底線邊線，有裁判，邊判」。

劉光源：外國勢力在港據點已被逐一拔除

外交部駐港特派員劉光源發言時，批評外國勢力抹黑《國安法》，但這些勢力在《國安法》下受到沉重打擊，在港據點逐一被拔除，認為他們的反應越大，越能證明《國安法》切中要害、不可或缺。