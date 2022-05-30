黃浩銘刑滿出獄　稱身在獄中但內心自由　未來繼續留港奮鬥

社民連前主席黃浩銘因被控於2019年組織未經批准集結，去年被判囚14個月。他於今早（30日）刑滿出獄，離開塘福懲教所，社民連主席陳寶瑩到場迎接，其後兩人在東涌港鐵站與民主黨前主席劉慧卿、社民連成員曾健成等人見面。



雖在囚但內心保有自由 祝福兩位已離港恩師

黃浩銘指，感謝在囚期間前來探望的親友，以及一眾仍然堅持的社民連朋友，慨嘆入獄期間香港變化很大，民陣、支聯會等先後解散，《立場新聞》、《眾新聞》亦停運。他指，相信2019年所有香港人的經歷、感受，到今日大家仍然記得。他自嘲是「咁多政治犯入面比較好運嗰一班」，刑期相對短，所以沒有資格說什麼，但表明會繼續留在香港，「希望同過去嘅戰友一齊繼續努力，去為香港嘅民主、社會公義奮鬥。」又寄語港人「服從良心，隨遇而安，踐行公義，百折不撓」。

黃浩銘又提到，在囚期間兩名很尊敬的老師包括前立法會議員張超雄、香港民研前副行政總裁鍾劍華都已離港，但表明「沒有埋怨，只有祝福」，相信他們在外地會繼續支持爭取民主的港人。

黃浩銘舉起在囚期間閲讀的書籍《向生命說Yes》，指該書由被困二戰集中營的心理學家所寫，提到外在環境雖不能改變，但內心仍可保有自由。他指身陷囹圄期間沒有自暴自棄，反而勤讀書、多操練身體，足足瘦了10公斤。他又透露，在獄中打完第三針後，被囚友傳染而一度確診新冠病毒。

被問到出獄後的計劃，黃浩銘指首先希望和朋友好好飲個早茶、交流對近期社會的看法，至於六四當日，他指現時沒看見任何團體有活動，所以未能確定有何計劃。