吳文遠出獄遇姜濤誕：好彩搭到免費電車 慨嘆自由空氣有窒息感
撰文：林嘉成
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反修例期間因參與未經批准集結、遭判囚逾14個月的社民連前主席吳文遠今早（30日）刑滿出獄。他入獄期間，社交專頁仍不時發布預錄片段，以詼諧分享看法；出獄後他午後第一時間發帖，上載剪髮照片：「我返嚟啦！喜靈洲渡假咗一年，一落船第一時間剪返個頭先。」
吳文遠感謝支持者的關心，又指自己身體健康，「身材fit咗，（在獄中）睇咗百幾本書，時間話咁快就過。」他打趣指幸好今日出冊，正好是MIRROR成員姜濤生日，不會錯過由「姜糖」舉辦的免費電車日，又祝賀姜濤生日快樂，不過「出冊仲快樂」。
續為港人及公義發聲：路都要繼續行！
原囚於喜靈洲監獄的吳文遠，今早在社民連主席陳寶瑩陪同下步出中環碼頭，他向在場記者表示，過去一年香港變化急速，連傳媒都成為高危工作，寄語港人無論身處何地，都要堅持信念、分清黑白是非、莫違良心，做自己覺得應該做的事。他慨嘆，以往一年刑期都被認為很長，今日卻只是「濕濕碎」，希望仍在獄中的戰友「頂住」。
吳文遠指，雖然現在可以呼吸自由空氣，但卻「有少少窒息感覺」，強調自己仍會繼續為港人及公義發聲：「人都要繼續做人，嘢都要繼續做，路都要繼續行。」
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