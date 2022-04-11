楊森刑滿出獄　哽咽勉勵港人緊守崗位講真說話　堅守核心價值

現年74歲的民主黨前主席楊森，去年涉及4宗未經批准集結案被判囚14個月，今日（11日）於赤柱監獄刑滿出獄，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機及多名民主黨成員到場迎接。楊森步出監獄向傳媒發言時一度哽咽，他勉勵港人緊守崗位、講真說話及堅守核心價值。



今（11日）早7時許開始，有不少民主派人士到赤柱監獄外等候楊森出獄，包括主席羅健熙、前主席劉慧卿、前立法會議員黃碧雲、前立法會議員張文光、中委莊榮輝等及天主教香港教區榮休主教陳日君樞機等人。警方加派人手在監獄門外進行人群管控。早上約10時，楊森步出監獄，他拿出準備好的筆記簿向等候的傳媒發言，開腔時一度哽咽，他指，「香港社會已進入一個威權社會，政府強調安定、服從、忠誠及強勢的管治，以效果為重。這個強勢的政府管治下，香港人的個人自由、學術自由、新聞自由和公民社會被受到限制。」

他形容香港社會將走向「單元化」的發展，政府施政只重視經濟發展和社會穩定，但異見的聲音和人權自由均受限。香港社會的活躍參與和社群動力將轉為沉寂。反問「這是香港人的願景嗎？」他希望香港人堅持民主自由及法治價值和信念。呼籲港人緊守崗位「講真說話」，維護一個多元開放的社會。又特別提到港人應堅持落實普選權利，希望港人繼續以和平理性非暴力的方式，謹守民主信念，維護人權與法治。為一國兩制高度自治及香港的民主願景共同努力。由於限聚令的關係，楊森與到場人士打招呼問好後，便各自乘車離去。

楊森接受訪問時一度哽咽，指香港已進入一個威權社會。（翁鈺輝攝）

楊森為民主黨創黨成員，曾任黨主席，他在1991年首次當選立法局議員，1997年落車後在1998年再次當選立法會議員至2008年。楊森涉及2019年8.31遊行案、10.1遊行案及10.20遊行案，及2020年64集會案被判囚，總刑期14個月。