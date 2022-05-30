習講話為政改吹淡風？非建制指框架可修改　政界料港式民主不會變

國家主席習近平今日（30日）接見候任特首李家超期間，提到香港新選舉制度要「倍加珍惜，長期堅持」，全國港澳研究會副會長劉兆佳形容，此說法恐怕會令要求重啟政改的人士失望，政改議題在一段長時間內將不再出現在公共議程上。

北京去年出手「完善選舉制度」，參選門檻大幅提高，主流民主派未有參選，習近平是次講話，顯示中央滿意新選制成效，加上李家超已表明政改非下屆政府優先工作，意味新制度在一段時間內都不會改變，下屆政府重啟政改機會微乎其微。

有非建制派人士認為，習近平沒表明下屆政府不能做政改工作，認為本港選舉制度與時並進、持續開放、邁向雙普選是國家政策，在現時制度框架中，只要創造出有利的社會條件，政改仍然有希望。



劉兆佳：即使政改亦不會走向西方式民主選舉

習近平講話中指出，實驗證明新選舉制度對落實「愛國者治港」、保障香港對市民行使當家作主權利，推動形成社會各階層、各界別齊心協力、建設香港的良好局面，都發揮決定性作用，「這是一套符合『一國兩制』方針、符合香港實際、符合香港發展需要的政治制度、民主制度，必須倍加珍惜，長期堅持。」

劉兆佳分析，對中央而言，新的選舉制度對維護國家安全、「一國兩制」全面準確實踐、「愛國者治港」和香港的繁榮穩定非常重要，因此要長時期維持，「對那些要求重啟政改的人而言，必然感到失望。」他預計，困擾香港已久的政改議題，在一段長時間內將不再出現在公共議程上。「即便日後香港的選舉制度要做出改變，也會是為了要更好地壯大、發展、團結愛國力量，令「愛國者治港」更加穩固和有力，而並非要搞西方式的民主選舉制度。

去年選舉制度經修改後，主要泛民主派政黨皆沒有參與立法會選舉，包括民主黨，而在整體政治氣氛低迷下，最終直選投票率亦創出30.2%的新低。政界尤其非建制派關注到，既然現時政局已穩定、過往的「反中亂港」勢力已不成氣候，是否有空間進一步開放選制，提高民主派的參選意欲？

狄志遠：現有框架內仍有空間促進選舉多元性

新思維主席、立法會議員狄志遠指，去年國務院發布的《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，再次確認邁向雙普選的目標，習近平是次的說法是讚揚新制度帶來平穩，對經濟民生發展有助益。他認為，只要未來香港發展有好兆頭，民生經濟政局皆穩定，就創造到足夠的民主發展基礎，「時間表是見仁見智的，但民主發展和經濟民生應該是相輔相承，沒有矛盾的，相信習主席都是希望香港在有利的條件下發展民主，沒有否定政改。這個條件或者兩、三年後也能出現，未必下屆做不到。」

狄志遠認為，習近平表示要「倍加珍惜，長期堅持」新選舉制度，所指的是一個憲制框架，即「愛國者治港」，在這個前提下一定有空間繼續修改及完善現有制度、繼續邁向民主，這同時有助增加未來選舉的多元性，「沒有預計民主發展要一步到位，但始終要有個路徑，社會要有討論空間，創造共識才行。」他表示，會繼續在立法會會議上提出重啟政改的議員議案，但基於現屆政府即將任滿，個人傾向在下屆政府上任後才提出。

民協主席廖成利表示，去年的白皮書已表明促進香港民主化是國策，承諾始終未變，去年中央「完善選舉制度」是一個起點，未來需要繼續發展、按實際情況作檢討，民主派一向堅持按《基本法》第45和68條的承諾邁向雙普選，在「愛國者治港」的指導原則下，當然有空間持續更新現有制度。民主黨主席羅健熙稱，就此議題沒有回應。

《基本法》下有關雙普選的最終目標，一直是本港社會相當關注的議題。（資料圖片）

建制料下屆參選門檻難改

有資深建制派表示，中央連番出手掃平香港政治障礙，下一步是破解社會深層次矛盾，為市民辦實事，若未來幾年重提政改，只會令社會繼續內耗分化，相信政改問題會束之高閣。他認為習近平強調新選制要「長期堅持」，意味大規架不會變，「愛國者治港」是必然要求，提名入閘門檻亦不會貿然改動，反而民主派要認真思考，如果這套制度在下屆立法會選舉維持，是否永遠不參選？若寄望選制下次因社會平穩便放寛，恐怕不切實際。

另一建制人士指，完善選舉制度無改變落實雙普選的目標，《基本法》有關條文仍然存在，但發展具香港特色的民主，須「依法有序」進行，把維護國家安全放在更加突出的位置，可以預期，國安隠患一日未消，雙普選短期內都難以實現。