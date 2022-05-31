林鄭記招首播回歸主題曲《前》　四大天王、MIRROR誰無亮相？

今年是香港回歸25周年，特首林鄭月娥今早（31日）出席行會前表示，疫情紓緩後可開展一系列慶祝回歸活動，回歸25周年主題曲《前》今日首播，林鄭在記招現場播放給市民和傳媒試聽。《前》由張家誠作曲、陳少琪填詞，共有28名歌手合唱，包括譚詠麟、張學友、劉德華、楊千嬅、容祖兒、衛蘭、李幸倪及曾比特等。



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《前》歌詞提到「在這機遇面前，希望面前，好好的鍛煉，歲月留身邊，開展不忘信念」，以及「尋夢者啟程起跑線，在這獅子山下衝線，願這香港同心一起創建」等等。MV剪輯了援港醫護來港、香港運動員比賽等畫面，也展示獅子山、故宮文化博物館等香港各處風景。

林鄭月娥特別感謝陳少琪，稱今次是第2次與對方合作，陳少琪曾為香港回歸10周年的主題曲《始終有你》填詞，今次再邀陳少琪填詞，希望大家留意歌詞。

18區慶回歸活動 安排長者弱勢參與

慶祝香港特區成立25周年督導委員會則表示，多元精彩的慶祝活動將陸續推出，涵蓋文化藝術、休閒康樂、美酒佳餚、各式主題研討會等，遍布全港18區。至於文化藝術活動，香港故宮文化博物館即將對外開放，展示故宮博物院超過九百件珍貴文物及世界各地的藝術珍品。

香港旅遊發展局也舉辦多項大型慶祝活動，包括於7月呈獻「幻彩詠香江」特別版及「香港雞尾酒節」和10月舉行「香港美酒佳餚巡禮」等活動。委員會指出，慶祝活動會帶出關愛共融的信息，民政事務總署將統籌舉辦「共慶回歸顯關懷」活動，透過探訪長者及弱勢社群，並安排他們參與在全港或地區舉行的慶祝活動，一同分享香港回歸25周年的喜悅。