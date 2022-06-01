六四33周年︱新晉議員籲前望卸下包袱　何君堯：挑戰底線鬥氣無益

本周六（4日）是「六四事件」33周年，新政治形勢下，民主派陣營再沒組織大型的公開悼念活動。今屆立法會傳統民主派「清零」下，同樣無人在議會內提出「平反六四」議案。

《香港01》向多名新晉議員了解對「六四」的看法，多人指出尊重市民個人感受，但「六四」不應成為港人繼續前進的「絆腳石」。至於一向言行出位的選委界何君堯，則指自己「六四」當日會吹蠟燭，所為何事？



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江玉歡指不要拘泥於歷史中，影響團結和互信，認為不值得。（資料圖片）

兩子之母江玉歡：勿自困於歷史造成分化

選委界議員江玉歡表示，原則上同意了解歷史的重要性，但希望香港人不要停留在這個事件中：「香港人最重要是向前看，不要拘泥於歷史中，影響團結和互信，不值得。」她指其他人有什麼紀念活動會尊重，也不覺得「六四」是什麼禁忌，但不應該為此事造成香港社會分化。

她認為，2019年社會事件導致政府在政治上有一些行動，是無可厚非，因為議題可能會變成某些人與政府對抗的工具：「好老實講，冇2019年事件，就唔會有今日嘅事（六四集會過去兩年被禁）。」江玉歡育有兩名兒子，被問到他們的政治觀點、以及有否參加過「六四」活動，她則指兩人都很懂事，專注發展自己事業，因此覺得感恩。

劉智鵬指「六四」與有足夠史料作一個基本探索，還有一段距離。（林劍攝）

歷史學者劉智鵬：連初探「六四」都欠足夠史料

本身是歷史學者的選委界劉智鵬，表示了解歷史有很多不同角度，收集歷史資料的方法也有很多，一些看似有歷史定案的事情，往往不時會有新片段，不斷被重新探索討論，尤其是近代發生的事情：「從歷史角度，我會覺得『六四』與有足夠史料作一個基本探索，還有一段距離。」

劉智鵬認為，對於「六四」人人都可以有不同看法，作為歷史學者不會評論背後的政治含義，但希望大眾不要輕易為歷史事件下結論：「聽過不代表你知，就算你當時在北京現場，都不代表你掌握事情的全部。」

張欣宇：傷疤不應成包袱 林素蔚：總要展望將來

新界東南直選議員、專業動力林素蔚則表示，歷史記憶確實要學習，但總要展望將來。新界北直選議員、香港新方向張欣宇指，「六四」確實是中華民族的一個傷疤，但這個傷疤不應成為包袱，阻礙香港人前進：「市民對這件事有什麼感受，這當然是個人自由，但至於做什麼行為，就要在合法框架內自己判斷。」他指自己在「六四」當天沒有特別計劃。

以議會內唯一非建制派自居的新思維狄志遠，上周已表明不會提出「平反六四」議案，又稱仍在思考如何悼念「六四」。他最新回覆傳媒查詢時，重申「未有具體諗法」，今年「心入面有啲說話想表達出嚟」，但不會辦集體活動，因此相信自己當日「冇乜好大嘅動作」。

何君堯指「官字兩個口」，如果挑戰政府底線，被認定為觸犯《港區國安法》就不太好，「明頂明撞，咁樣受傷冇咩意思」。（林劍攝）

何君堯勸「鬥氣」無益：明頂明撞而受傷冇意思

已出任議員6年的選委界何君堯表示，大家知道遊戲規則如何，就不要以身試法，市民有什麼活動是個人自由，但認為和政府「鬥氣」無益，「sometimes dangerous」，因此公開活動可免則免。他又指「官字兩個口」，如果挑戰政府底線，被認定為觸犯《港區國安法》就不太好，「明頂明撞，咁樣受傷冇咩意思」。

何君堯又笑稱：「（6月4日）嗰日係我生日，所以我一定吹蠟燭，生日蛋糕嗰隻！」