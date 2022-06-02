鄭若驊：唯有準確認識憲法和基本法關係　香港才能善用兩制優勢

今年是香港特區成立25周年，律政司司長鄭若驊發表網誌，總結《基本法》法律論壇。鄭若驊表示，唯有準確認識《憲法》和《基本法》的關係，掌握正確的國家安全概念，香港特區才能善用「兩制」獨特的優勢，發揮所長，貢獻國家。



鄭若驊。（資料圖片）

鄭若驊引述基本法委員會主任沈春耀指，「一國兩制」是國家經過深思熟慮後制定的長期政策，而《基本法》是一套全國性法律將「一國兩制」制度化。沈春耀引述前國家領人鄧小平的說話：「五十年只是一個形象的講法，五十年後也不會變。前五十年是不能變，五十年之後是不需要變」。

鄭若驊在論壇上解釋了《基本法》根本概念，而基本法委員會副主任譚惠珠則解釋了司法解釋和解釋的不同，強調人大常委會對《基本法》的解釋權，不影響香港司法獨立，只是令法律的解釋在全國一致，而終審權依然屬於香港的終審法院。

終審法院前常任法官烈顯倫就《基本法》的解釋發表了專題演講，表示《基本法》是根據「一國兩制」原則適用於香港的法律。當法庭處理涉及《基本法》的問題時，應該着重有關條文的原意。

而財政司司長陳茂波在論壇閉幕致辭時表示，《香港國安法》的訂立是從安全方面為「一國兩制」的實踐在制度上提供保障，構建了讓香港可以持續穩定、繼續繁榮發展的堅實基礎。