陳茂波指國安法鞏固國際金融中心地位　存款總額升一成至15.3萬億

今年是香港回歸25周年，財政司司長陳茂波在網誌表示，經歷多年外國和外部勢力在港造成的政治折騰和2019年的「黑暴」，《香港國安法》從法制上維護國家和香港安全，令香港國際金融中心的地位得到進一步鞏固，相信數字可以說明一切，例如本港銀行最近存款總額達15.3萬億港元，較該法實施前增加逾一成。



陳茂波在網誌表示，經歷多年外國和外部勢力在港造成的政治折騰和2019年的「黑暴」，《香港國安法》從法制上維護國家和香港安全，令香港國際金融中心的地位得到進一步鞏固。（陳茂波網誌圖片）

陳茂波認為，香港既可在「一國」之內實行資本主義制度，連通國際，又可受惠於實行中國特色社會主義的內地騰飛發展帶來的機遇，相信香港在國家發展大局中，仍發揮着難以替代的獨特角色和功能。

他稱，《香港國安法》為香港社會創造安全穩定的環境，為經濟提供發展空間，讓市民的人身安全和個人自由得到更有效保障，香港國際金融中心的地位得到進一步的鞏固，例如本港的新股集資額超過6,500億港元，較實施前的同一時期增加超過三成；港股平均每日成交額超過1,500億港元，較該法實施前的12個月高出近六成；資產及財富管理業務總值於2020年底達到34.9萬億港元，較該法實施前增加了兩成；本港銀行最近的存款總額，達到15.3萬億港元，亦較該法實施前增加逾一成。

指責美國扭曲及干擾國際金融市場運作

陳茂波指出，俄烏衝突讓人清楚看見美國如何把美元和一些國際金融系統武器化，赤裸地扭曲和干擾了國際金融市場的運作。而本港，他稱一直努力革新自身證券市場制度，提升競爭力。自2019年至今，透過第二上市或雙重主要上市回流本港的「中概股」發行人共21家，以市值計，它們共佔所有在美國上市的「中概股」的總市值超過七成。

他認為，世界正經歷百年未見之大變局，地緣政治局勢持續緊張，香港作為全開放的國際金融中心，必須對於各種風險做好不同的準備和預案，包括以「底線思維」做好各種防禦風險的準備和預案，以及建立全方位發展意識，以多元、平衡方式推動經濟發展，既提升經濟的彈性和韌力，應對日益複雜的外圍環境，同時亦確保廣泛民眾能更好分享到經濟發展的成果。