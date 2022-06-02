傳陳國基掌政務司　葉劉大讚前下屬有本事：獲中央高度信任

多間媒體報道，特首辦主任陳國基很大機會成為下屆政務司司長，行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀今早（2日）讚揚陳八面玲瓏，是適合人選。她指陳曾任職入境處處長，又做過5年特首辦主任，與各政府部門接觸很多，同時獲中央高度信任：「做到五年特首辦（主任）都樣樣做妥，一定有返咁上下本事。」

葉劉又憶述自己1996年出任入境處處長，第一個認識的入境主任就是陳國基，當時對方任職高級入境主任，形容陳「個性開朗，人緣好」，相信他日後會秉公辦事。被問到紀律部隊影響力日增，會否引起社會不同觀感，葉劉表示不擔心，現時政務官在不同範疇仍肩負很重要的管治角色。而紀律部隊過往出現危機時，總是走在最前線，表現得肯定。



評陳國基善於公關 樣樣做妥有咁上下本事

葉劉淑儀說入境處出身陳國基，與內地合作關係密切，他任職特首辦五年，同中央政府多往來，是獲得中央高度信任的人物，在公關工作上也相當「醒目」。

至於警務處前副處長郭蔭庶獲委任為公務員學院首任院長。葉劉淑儀則指，郭蔭庶具豐富的警隊管理經驗，而且與中央關係較好，預料未來公務員改革包括須了解國情和國際視野，相信郭蔭庶屬合適人選。

對政務官信任下降？葉劉：逢亂紀律部隊走最前

葉劉淑儀說，2019年反修例風波令中央覺得香港構成國家安全威脅，因此中央用人講求充份信任，又指當年很多部門不懂怎處理，予人退縮的感覺，而紀律部隊每當發生動亂、遊行示威及災難時均走在最前線。被問到是否意味着有關方面對政務官AO信任下降，葉劉淑儀並不認同，相信未來政府新班子也會有不少AO。