陳智思：行會應有新人加入　籲下屆政府加強傳播、主動推銷香港

政府換屆在即，行政會議召集人陳智思今早（29日）出席電台節目時，再被問到會否留任行會，他重申自己在行會已工作近13年，認為新一屆政府的行會要有新人加入，令社會見到新氣象。他又指，每一任行政長官都有自己的班底，相信候任特首李家超的首要任務，是物色主要官員，估計完成問責班子組班後，才會去找行會非官守議員。



加強信息傳遞非靠傳統新聞稿

陳智思回顧現屆政府任期，期間經歷反修例事件、新冠疫情等，是面對前所未見的挑戰，市民從不同社交媒體等非政府渠道取得資訊，而非傳統媒體或官方媒介，有時或只擷取了片面之詞，「我講了15分鐘，但只cap了我一句說話」，令不同立場的市民不願意聆聽其他聲音，增加社會不信任，加劇議題上的分歧，甚至對抗，令政府推行措施時有困難下。

他認為，下屆政府應加強傳遞訊息的途徑，更主動以新聞稿以外的方法傳遞訊息。陳智思在節目後表示，不能禁止市民透過社交媒體獲取信息，當局唯一可以做的是更主動和加強信息傳遞，但不要靠無法吸引一般市民看的傳統新聞稿。

他又說，2019年的反修例事件影響香港的聲譽，加上海外人士因疫情未能訪港，因而觀感停留在三年前，下屆政府應要更多外出推銷香港，改變他們對香港的看法。

香港與內地通關遙遙無期。（資料圖片）

籲與不同人士溝通 接受反對聲音

陳智思指，疫情、通關問題未解決，積壓多年的房屋和貧富懸殊等內部矛盾亦然，而香港即將回歸25年，他希望看見曙光，建議下屆政府不能用傳統思維，只是修修補補，而是與不同人士溝通，「要有心理準備think out of box，反對的聲音可能都要接受。」

至於下屆政府應否約見民主派、大學生以修補關係，陳智思指，香港社會是多元化，每屆政府都需要與社會不同人士接觸，相信下屆政府會繼續和絕對願意與不同人士溝通，除了違法的事，大家還有很多空間可以交流。

陳智思又指，香港仍有很大的發展潛力，只是在疫情通關問題上比較保守，但他相信疫情一定會過去，只是時間問題。他表示，很多國家在疫情之前都希望透過香港這個平台打入大灣區市場，內地商家亦希望分散投資進入東盟地區，香港就是中介角色，若能促使國家與東盟國家合作，香港定能得益。