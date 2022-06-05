劉兆佳：日後普選須以新選制為基礎　不走西式民主

候任特首李家超上周訪京期間獲國家主席習近平接見，習近平提到新選舉制度「必須倍加珍惜，長期堅持」。全國港澳研究會副會長劉兆佳今日（5日）於電視節目中表示，討論政改前必須先了解中央修改香港選舉制度背後的政治目標，預料日後即使按《基本法》承諾邁向普選，亦會以新選舉制度為基礎，繼續強化「愛國者治港」，而非邁向西式民主。



文官難有出頭天？ 劉：有「武官特質」、積極勇猛就可以

近日多間傳媒報道，曾任入境處處長的特首辦主任陳國基是政務司司長大熱，外界關注到「武官」力量將主導新政府。劉兆佳於無綫節目《講清講楚》中提到，過去幾年所發生的事件，令武官有較多機會展示其品質，即服從、堅決執行任務、勇於應對外來勢力挑戰，這些表現獲得中央讚賞，未來幾年香港面對內外敵對勢力衝擊，國安問題仍然嚴峻，而未來十年內美國為首的西方國家遏制中國的力度將有增無減，因此預料中央用人標準十年八載都不會變。

但劉指，這並不表示文官無出頭天，只是中央現時需要勇猛堅毅執行任務的人，有一些「武官」特質：「文官日後為了前途考慮，都要表現出自己勇猛的一面，尤其現時反對派已潰不成軍，理應少了一些顧慮，不用太在意背後的民意認受和政治後果，要更積極勇猛去做事。中央認為有承擔、忠誠的人，就更有機會脫穎而出。」

料市民沒有耐性讓新政府慢慢研究政策

劉兆佳亦提到，中央為香港政府施政掃除政治障礙，所以外界對政府的期望也會提高，李家超上任後必須在幾個月內拿出解決民生問題的具體方針、措施，最好有一些實際成績，因此相信新政府沒有「蜜月期」，香港人亦不會有太多耐性讓新政府慢慢研究政策、諮詢，因為實際上香港有許多民生問題如房屋土地，解決方法已逐步形成共識、分歧正在收窄，目前只待執行落實。

劉兆佳。（資料圖片）

日後普選須繼續強化「愛國者治港」

被問到習主席的講話是否顯示未來一段時間內難有政改，劉兆佳指，中央花如此大氣力修改香港選舉制度，目標是確保愛國者治港、排除反中亂港勢力透過選舉進入管治架構干擾特區施政，過去3場選舉中，中央一定覺得已一定程度上達到目標，所以日後的考慮必然是如何去鞏固新的選舉制度、帶來的良好政治效果，不希望政改再引發社會爭議、分化和鬥爭。

所以，他認為日後即使要按《基本法》的承諾推進政制發展，都是以現時的選舉制度為基礎：「中央對政改的理念，是要有利『一國兩制』全面準確實施、有利愛國者治港、有利國家安全、有利香港繁榮穩定，這些遠比民主化重要。所以日後就算要改，方向都是更進一步強化愛國者治港，加大愛國陣營的社會代表性，有利行政主導和國家安全等等，是以現時的新選舉制度為基礎改進，而不是推翻這個制度，引入西方式的民主。」