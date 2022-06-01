盧文端：圖藉普選改變政治格局異想天開　今後落實必受新選制規限

國家主席習近平在北京接見候任特首李家超期間，提到新選舉制度對落實「愛國者治港」發揮決定性作用，符合「一國兩制」和香港發展需要，「必須倍加珍惜，長期堅持」。

全國僑聯副主席盧文端在報章撰文解讀，指習近平不只是說已訂立的新選制須在較長時間保持穩定，而且要求將來實行雙普選也要貫徹新選制所確立的原則要求，「那種寄望通過雙普選改變香港政治格局、甚至奪取香港管治權的想法，只能是異想天開的幻想。」



沒改一個字、一個標點 雙普選目標不變

盧文端說：「有人提出若新選制須長期堅持，還要不要落實雙普選？答案當然是肯定的。」他續指，全國人大決定完善香港選制的時候，對《基本法》第45和68條沒有改一個字、一個標點符號，這兩條所確立的香港行政長官和立法會議員選舉最終達至普選的目標沒有改變。他認為，習主席說新選制須長期堅持，實際上有兩重含義：一是新選制要在較長時間保持穩定，為一國兩制行穩致遠和香港長期繁榮穩定保駕護航；二是將來落實雙普選，須遵循新選制所確立的原則要求。

他稱，結合習近平去年會見赴京述職的特首林鄭月娥時有關新選制的講話，可將新選制對雙普選的原則要求歸納為3點：一是全面落實「愛國者治港」原則；二是保障香港市民行使當家作主權利；三是形成社會各階層界別廣泛、均衡參與的政治格局，及社會各階層界別齊心協力建設香港的良好局面。他說，今後將會落實的雙普選，必然是新選制規限下的雙普選。

今後普選必然遵循新選制規限

盧文端提到，反修例風波爆發後，有人擔心中央的一國兩制方針會否繼續；在中央制定《港區國安法》和完善選制後，一些西方輿論指摘中國政府已改變一國兩制，但習近平在這次講話中特別強調中央全面準確貫徹一國兩制方針的決心從沒有動搖，更不會改變，再次宣示無論遇到甚麼挑戰和困難，一國兩制將堅定不移貫徹下去。

他亦表示，中央表達對李家超的充分肯定和信任並寄予厚望，也是落實全面管治權的重要體現，認為習近平的講話意味着新一屆特區政府須努力落實中央領導重要指示。