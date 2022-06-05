神舟十四號｜建制派歡騰　麥美娟：為中國航天和航天員驕傲

神舟十四號載人飛船於今（5日）早發射升空，據中國載人航天工程辦公室指，神舟十四號載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，飛行乘組狀態良好，發射圓滿成功。在本港，一眾建制派紛紛在社交平台上祝賀神舟十四號順利升空，期待出征的三位航天員凱旋歸來。



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霍啟剛讚好國家航天事業不停進步

民建聯、工聯會在社交平台上分享神舟十四號出征的現場直播。民建聯立法會議員陳學鋒、選委界議員馬逢國都各自在個人專頁分享直播影片；工聯會陸頌雄則分享神舟十四號的升空連環圖，指太空征途是星辰大海，一步一腳印完成建設國家太空實驗室；選委界議員陳曼琪就說為國家感到驕傲。



工聯會會長吳秋北、副會長麥美娟、民建聯副主席陳克勤等人，均在社交網轉載《人民日報》的圖片，祝賀神舟十四號圓滿成功順利升空，麥美娟更特別寫道：「期待今次出征的三位航天員凱旋歸來，為我國航天發展再創輝煌！為中國航天與一班偉大的航天員驕傲，加油！」體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛則表示，是次除了是航天員光榮出征，也為國家不停進步的航天事業「畀like」。

是次載人飛行任務由陳冬、劉洋、蔡旭哲三名航天員執行，神舟十四號載人飛行任務是空間站建造階段的第二次飛行任務，也是此階段首次載人飛行任務。航天員將在軌工作和生活6個月，任務配合問天實驗艙、夢天實驗艙與核心艙的交會對接和轉位，完成中國空間站在軌組裝建造和相關設備的安裝和調試，也將開展空間科學實驗與技術試驗，並進行日常維護維修等工作，預計於12月返回東風著陸場。