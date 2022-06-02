李家超組班｜下屆平調勞福局？聶德權拒評　麥美娟稱未收消息

《香港01》今早報道下屆政府組班進度，公務員事務局局長聶德權有機會平調接掌勞工及福利局，他早上出席立法會後被追問時，僅表示「不評論、唔該晒。」經民聯議員梁美芬、民建聯議員張國鈞都沒回應有關他們「入閣」的傳聞。



聶德權拒絕評論傳聞。（林劍攝）

聶過去一年屢傳升任政務司司長

聶德權早於去年6月張建宗離任政務司司長一職前，已有傳聞指，特首林鄭月娥屬意資深政務官出身的聶接任政務司司長。當時盛傳另外兩名潛在人選，包括政制及內地事務局局長曾國衞及時任警務處長鄧炳強。不過，最終政務司司長一職由時任保安局局長李家超接任，鄧炳強出掌保安局。

早前，李家超辭任政務司司長一職參選特首，林鄭其後表明已將正式任命及署任安排一併交由中央考慮，但最終接獲中央通知既不按《基本法》作新任命，港府亦依循中央意見不作署任，政務司司長一職將懸空到新政府上場。當時有傳聞，聶德權是林鄭舉薦人選。

至於工聯會立法會議員麥美娟被問及有否機會加入問責團隊，她回應指沒有收到消息，又指工聯會當然希望有不同的人才、透過不同平台貢獻香港，可以是政府部門，也可以是不同諮詢架構。