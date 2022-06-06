梁振英：目前無基礎重啟政改　批有人移民又保留身份證「精過龍」

新一屆政府將於7月1日上任，李家超自參選至高票當選行政長官後，多次被問到會否再重推政改，都僅回應政改非優先項目。全國政協副主席、前特首梁振英接受《信報》訪問時斷言，香港現時完全無基礎重啟政改，認為政改前提是香港人願意接受《基本法》，包括接受中央對香港有全面管治權，亦要考慮實際情況。



梁振英指《基本法》沒有為政改定下時間表，現時亦沒有條件提出。（資料圖片）

料再無人提「袋住先」方案

梁振英擔任第四屆行政長官時，曾在任內提出政改方案，但泛民主派拒絕「袋住先」。梁振英受訪時再度提起，卻表示目前時機已過，考慮到國際局勢，未來建制圈子不會再重提「袋住先」方案。

梁振英續稱，《基本法》並沒有政改時間表，「都是循序漸進，考慮實際情況」，而實際情況則若很多人堅持公民提名，就是想否定《基本法》，則無基礎重啟政改。他再說，香港選特首並非「由香港人選出嚟你要任命佢，中央蓋個印就得啦」、「閂埋門說了算」，是獲中央按「一國兩制」方針額外授予的權力，中央要掌握主導權，如果選舉出來的行政長官，權力與倫敦及紐約市長一樣，中央不會理會最終人選是誰。

梁振英在訪問中以違例泊車比喻中央政府於反修例風波後「出手」，他表示中央不是在回歸一刻就為香港立《國安法》，亦非200年年反23條大遊行後說未立法而立《國安法》。他批評有人濫用高度自治，「搞形形色色去中央化」，指「當你阻人時警察唔能夠唔抄牌，但警察抄嘅時候你唔能夠話警察違法。」

梁振英在訪問中亦有談及移民潮，認為移民者最終會在外地受排斥，直言「離港人數比以前多」，但相信他們會回流返港。曾任基本法諮詢委員會秘書長的梁振英說，曾見證過移民潮，不認為是一件大事。他認為移民英國的港人同時保留香港身份證是「精過龍」，預計移英港人會遭受排斥，最終必會回流。

梁振英。（資料圖片）

大談中醫藥：應由中醫藥專家任副局長

此外，梁振英近日於社交網大談中醫藥發展。他昨日表示喜聞中醫醫院及政府中藥檢測中心動土，認為香港大部份的西醫門戶之見甚深，「我忽發奇想，趁政府換屆，何不任命有國際聲望的中醫藥專家任食物及衞生局副局長？」

他今日又祝賀浸會大學中醫藥學院院長呂愛平，榮獲歐洲科學院選為2022年度外籍院士。「香港發展中醫藥，站位要高，謀劃要廣要遠，這不是一城一市的事，而是國家大事，人類大事。」