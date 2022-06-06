FCC主席：停辦人權新聞獎前無接觸外交公署　盼盡快續約中環會址

香港外國記者會（FCC）在4月底宣布暫停頒發「人權新聞獎」，主席瑞凱德（Keith Richburg）當時指因紅線難以捉摸的情況下，不希望無意間違反法律而決定停辦獎項。有傳FCC宣布決定前曾與中國駐港外交部特派員公署以Zoom「會面」，瑞凱德今日（6日）接受民主黨前主席劉慧卿主持的網台節目《議會內外》訪問時澄清，他在董事會決策前並無與公署以任何形式接觸或會面。



稱「新聞已死」太過悲觀

無國界記者在5月初公布新一年度全球新聞自由排名，香港的排名由去年第80位急跌至第148位，瑞凱德多次在公開場合中表示，傳媒在《國安法》下仍有很多報道空間，他依然堅持這個想法：「雖然香港不再是亞洲最具新聞自由的地區，但game is not over，只要香港一日有記者做新聞，只要我們還可以自由地上網看新聞、專欄。」

他舉例指，世界衞生組織曾指中國不可能完全「清零」，在內地早就被審查隔絕，但相關資訊仍然能在香港流傳。他同意香港的新聞自由有所收窄，令不少外籍記者心灰意冷，但說「新聞已死」是太過悲觀，香港對比國內和許多東南亞國家是個相對自由的區域。

瑞凱德說，不少人認為FCC是一個反對派組織，他重申FCC並不屬於任何陣營，他願和任何人、任何團體見面。他說有很多在港的外媒不允許員工擔任FCC主席或副主席等重要職務，擔心因會方的任何決定影響中央對報章觀感，所以使得他這個新聞系講師上馬成為主席。

指中文組參賽作品少 憂一媒體獨攬獎項損聲譽

外界對於FCC決定暫停頒發「人權新聞獎」感詫異，瑞凱德指，最後收到的參賽作品數量比以往少，尤以中文組更甚，有幾個傳媒機構提交多份作品，他們估計最終會出現一個媒體贏走所有獎項的局面，或會損害人權獎的聲譽，更甚的是，原先獲獎的媒體最終停運，並有多名人員涉嫌違法被捕。他之後在會議提出只頒獎予英文組，惟遭在席董事反對而告知，最後經商討後決定暫停頒發獎項。

外國記者會主席停辦人權新聞獎。（資料圖片）

香港記者協會主席陳朗昇曾稱希望FCC繼續頒發獎項，不要以任何罪名抹殺記者專業報導，不過瑞凱德不同意繼續，因為這樣做會令FCC陷入違法風險之中，亦有機會令任何有關連的人牽連在內。

FCC位於中環下亞厘畢道2號的會址，目前僅剩餘6個月的租賃期，瑞凱德透露已向政府產業署提出續約申請，租約為期7年，惟目前仍未有任何回音。