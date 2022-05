外國記者會主席稱本港仍享一定新聞自由：記者知所進退非自我審查

香港外國記者會(FCC)早前稱因「紅線」不明,宣布停辦人權新聞獎,引起公眾關注。身兼港大新聞與媒體研究中心總監的FCC主席Keith Richburg,於校內新聞系電子報撰文,談及本港的新聞自由。他指去年本港媒體經歷巨大變化,「儘管它支離破碎、千鈞一髮,但我相信香港還有一定程度的新聞自由。」

他又提到本港今非昔比,不能假裝無事發生,本港新聞工作者必須因時制宜,學習駕馭新規則,並知所進退,「成功的記者要知道紅線在哪裡、知道甚麼時候克制、甚麼時候冒險。」他又否認是自我審查,認為能夠自由書寫的「絕對新聞自由」,是世界上大部分記者根本沒有的奢侈品。



指需承認香港新聞媒體格局發生巨大變化

Keith Richburg以港大新聞與媒體研究中心總監身份,於本月出版的港大新聞系電子報撰文,港大新聞系今日於Twitter發帖刊登相關連結,外國記者會亦有轉載。Keith Richburg提到,今日(3日)是世界新聞自由日,感謝過去一年因尋找和報道真相喪生的記者,「從阿富汗和墨西哥、到緬甸和烏克蘭。可悲的是,新聞業仍是一個危險職業。」

他表示,必須承認香港去年在新聞媒體格局發生的巨大變化,「城市內最受歡迎的報紙《蘋果日報》停辦,高級編輯被捕,另一新網媒《立場新聞》亦在其高層被捕時決定停運,多個國際新聞監察組織亦對香港新聞自由被侵蝕發表評論。」

Keith Richburg續說,自《國安法》實施以來,至少20名媒體工作者被捕,起碼有12人被起訴或待審,「香港還有新聞自由嗎?記者應如何應對變化的媒體環境,並捍衛新聞自由?」

他指港府引述《基本法》條文,向外宣稱新聞自由仍完好無損(intact),「但我們都知道,如果無法真正捍衛,這些說話意義不大。」他續說,俄羅斯、朝鮮、中華人民共和國的憲法都保障新聞自由,但很少人會信服地辯稱這些國家仍存有真正的新聞自由。(but few would persuasively argue that true press freedom exists in any of those countries.」

本港新聞指數次於新加坡 法律風險增加

Keith Richburg續說,「我相信香港還有一定程度的新聞自由——儘管它支離破碎,千鈞一髮。(I believe there is some degree of press freedom left in Hong Kong — although it is in tatters and hanging by a thread.)」

他隨後引述2022 年無國界記者世界新聞指數,指本港已跌至第 148 位,僅次於新加坡(第139位)、柬埔寨(第142位)和菲律賓(第147位),但本港仍較中國、緬甸、越南等國家享有更多新聞自由。「香港已成為一個更難以報道的地方,法律風險也隨之增加。」

指成功記者法則:知道紅線在哪裡

他又引述與同事Sharron Fast,兩年前於FCC國安法小組討論的一番對話,當時他認為香港記者應向來自更受限制國家的記者同行學習,即使面對如斯環境,仍成功產出好新聞,「他們(香港記者)必須學習如何駕馭新規則,我們不能只假裝事情和以前一樣。(They have to learn how to navigate the new rules. We can’t just pretend things are the way they were before.)」他提到曾於很多專制國家採訪報道,幾十年前已了解到成功記者法則,「知道紅線在哪裡,知道甚麼時候克制,甚麼時候冒險。(successful reporters know where the red lines are, know when to exercise restraint and when to take a risk.)」

他列舉以往報道印證,指在泰國採訪時,知悉批評君主制是該國紅線之一,遂繞開涉及國王和繼承問題的報道;他又說,當越南和柬埔寨在1980年代後期,基本上不對記者開放時,他書寫敏感話題時小心翼翼,遂仍得以定期到訪當地工作。在被印尼禁止入境兩年後,他指學會如何更巧妙地報道時任總統蘇哈托的貪污和威權主義,而不會再惹軍政府憤怒。

「有些人可能會譴責這是自我審查。我稱之為常識。」(Some may decry that as self-censorship. I call it common sense. )他解釋道,能夠自由書寫而不用擔心遭報復的「絕對新聞自由」,是世界上大多數記者根本沒有的奢侈品。他認為大部分記者漸次學習如何生存和前進,「可悲的是,香港的記者現在就在那個陣營了。」( Most journalists learn how to survive and press forward, one step at a time. Sadly, journalists in Hong Kong are now in that camp.)

