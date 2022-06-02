沙半山手記｜政務司長熱門　傳陳國基配鄧炳強任正副

候任行政長官李家超周一在北京接受任命狀，距離正式入主港府又邁前一步，其組班進展亦傳來新消息。建制派最新流傳，特首辦主任陳國基「後勁凌厲」，出任下屆政務司司長的行情看漲，另一黑馬保安局局長鄧炳強或升任政務司副司長，組成「陳鄧配」，輔助李家超；不過，由於陳國基早已向有關方面表示有意退休，暫未知他會否回心轉意過渡下屆，所以安排仍存變數。

局長層面，有傳公務員事務局局長聶德權或再次「平調」，接替卸任的羅致光，執掌勞工及福利局；環境局局長黃錦星則傳將離開熱廚房，由環保界人士接任局長職務。



陳國基有意退火線 中央或挽留

下屆政府組班，最受矚目的莫過於政務司司長誰屬，而最早傳出的人選有四人，包括陳國基、鄧炳強、政務及內地事務局局長曾國衞，以及前政制及內地事務局局長、現任賽馬會公司事務執行總監譚志源。據了解，陳國基早前曾私下向政界人士表示，自己有意退休，下屆政府不會再見到他的名字，所以由其接掌政務司的行情一度轉淡。但近日建制派圈子流傳，中央有意挽留陳國基，為下屆政府效力，並出任騰空的政務司司長。

陳國基紀律部隊出身，在入境處由「紅褲子」爬升至處長，於2016年退休，2017年「半爆冷」加盟林鄭月娥政府，出任特首辦主任。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

陳國基紀律部隊出身，在入境處由「紅褲子」爬升至處長，於2016年退休，2017年「半爆冷」加盟林鄭月娥政府，出任特首辦主任，當時有傳是直接由北京「點將」。香港實施國安法後，陳國基於2020年獲任命為維護國家安全委員會秘書長，外界普遍認為，擔任此職者須獲中央高度信任。

鄧炳強有望一年兩升官 政界：政治前途不止局長

鄧炳強亦是政務司司長黑馬，政界人士分析，鄧炳強的政治生命肯定不止於局長，但由於之前未主理過保安以外政策範疇，若先升政務司副司長，作為暖身及跳板，不失為折衷方案。

政界人士分析，鄧炳強的政治生命肯定不止於局長。（資料圖片 /羅君豪攝）

根據下屆政府架構重組方案，副司長職級高於局長，倘鄧炳強出任新職，就是繼去年6月由警務處處長升任保安局局長後，一年內第二次升官。事實上，鄧炳強近日亦突轉趨高調，罕有地於公開場合談論產假及取消強積金對沖等保安以外政策議題，被外界解讀為工作「轉型」的熱身。

聶德權曾任社署署長 去年亦曾平調局長

除了司長寶座有新面孔，問責局長亦有可能「執位」。最新消息指，公務員事務局局長聶德權或會「平調」，執掌勞工及福利局。聶德權政務官出身，早年與社福政策頗有淵源，包括於2001年出任衞生福利及食物局副秘書長（安老服務），2009年更出任社會福利署署長。去年，聶德權亦「平調」過一次，當時由政制及內地事務局局長調任公務員事務局局長至今。

最新消息指，公務員事務局局長聶德權或會「平調」，執掌勞工及福利局。（資料圖片）

麥美娟一度傳掌勞福局 政界指留任議員機會大

早前一度傳出，在建制派議員內形象較正面、軟資深的工聯會麥美娟，亦有望「轉跑道」，出任勞福局局長，不過有指現任勞福局副長何啟明已是工聯中人，倘正副局長也是勞工界人士出任，恐惹商界反彈。

沙半山向政界人士打探，一名建制派高層透露，據知李家超至今未正式接洽過麥美娟，商談入閣事宜，故除非李家超組閣出現重大轉折，估計麥美娟留在議會的機會較大。

黃錦星太太同為建築師 望夫卸任搵真銀

政府組閣如盛宴散聚，有人升官，有人平調，亦有人離開。有建制派人士透露，黃錦星有意引退，不再延任，因其太太梁素雲也是建築師，擅長為公立醫院等公共設施作設計，黃錦星作局長這十年，因需避嫌，她已錯失不少政府項目生意，她認為黃錦星當了十年局長，「已夠晒皮」，是時候掛官。

有建制派人士透露，黃錦星有意引退，不再延任。（資料圖片）

與此同時，政府內部流傳，李家超曾接觸一名環保圈知名人士，了解入閣意向，令黃錦星或會離巢的傳聞更盛。

司局長佈局仍有變數 牽一髮動全身

正如常言道，有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場。政府組閣是一場人聲鼎沸的政壇「音樂椅遊戲」，誰人進場，誰人離開，中央和李家超的想法雖然關鍵，但亦涉及當事人的意願，且牽一髮動全身，一個人選的變化或會影響其他位置的安排，猶如點兵排陣，相信要到6月中旬後，大家才有機會看到整幅「點將圖」的全貎。