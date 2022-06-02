拆解陳國基傳升任政務司原因　特首辦經驗、無政治對手成加分位

距離新一屆政府上台不足一個月，《香港01》早前報道，特首辦主任陳國基出任下屆政務司司長的行情看漲，原先的司長大熱、保安局局長鄧炳強則有機會升任政務司副司長。此消息一傳出，隨即打破原本盛傳由鄧炳強及政制及內地事務局局長曾國衞兩人相爭的局面。今次陳國基在最後階段「跑出」，背後又有何原因？



政界料陳國基升任免鄧曾二人不快

曾任入境處處長的陳國基，與鄧炳強和曾國衞同樣是「武官」出身，有政圈人士指出陳國基出任特首辦主任期間，涉獵政府各範疇施政，為他大大加分。亦有說法指，陳國基資歷比鄧炳強和曾國衞深，由陳國基升任司長，可避免鄧曾二人因為其中一人升任而感到不快。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，紀律部隊處事硬淨、對國家忠誠，陳國基特首辦的工作對他很有幫助，因特首辦負責統籌協調各政府部門工作，對整體政府施政有認識，與中央關係密切，同時在香港廣結人緣，協助特首與香港各方溝通，對個人仕途很有利。

劉兆佳相信中央肯定陳國基工作表現

他相信中央對陳國基的工作表現有所肯定，若最終中央任命他為政務司司長，料由於陳國基做事果斷且圓滑，過去與香港社會各界及中央有密切交往，政治上亦沒有對手。他提到，陳國基出任國家安全委員會秘書長，顯示中央認同他有維護國家安全的決心，符合特區政府要維護國家安全這重要任務。

劉兆佳提到，陳國基的資歷的確比較深，曾國衞曾任陳國基下屬，但相信中央選人時與外界標準未必一樣，例如有些人曝光率不高，但與中央關係密切，這些自然會包含在中央的考慮之中。至於陳國基是否兼備「文官」及「武官」的優點，劉兆佳認為中央在物色人才時非只看是否「文官」或「武官」，更重要的是個人特質，出任司長的人選可能是來自紀律部隊、政務官或其他文官職系，目前擔任政務官不保證仕途暢通，只有特定優勢而非絕對優勢，最終還是憑工作表現較量。

陳國基仕途暢順獲中央信任 入境處成高官搖籃

隨着警隊出身的李家超當選特首，「武官治港」說法不脛而走。回歸後，要數哪個紀律部隊出產最多問責官員，相信非入境處莫屬，首位紀律部隊出身的保安局局長李少光就是來自入境處。2003年，從入境處處長之位退下一年的李少光，接任因《基本法》23條立法而下台的葉劉淑儀，執掌保安局長達9年。黎棟國先在2002年從李手中接掌入境處，2009年獲委為首任保安局副局長，再於2012年接替李少光擔任保安局局長。

陳國基則在2011年至16年任入境處處長，退休翌年出任林鄭月娥候任特首辦公室主任，其後擔任特首辦主任至今。陳國基的入境處繼任人曾國衞，反修例風波後更一躍成為政制及內地事務局首名紀律部隊出身的局長，任內推進《港區國安法》頒布、「完善選舉制度」及公職人員宣誓。

細看歷屆特首辦主任，前任除了港大醫學院院長梁卓偉，全部都是來自政務系統，陳國基也是首個來自紀律部隊。陳國基上任時，入境處的背景已經備受爭議，加上並非來自林鄭「馬房」，評論認為安排奇怪。

《港區國安法》實施後，林鄭月娥提名陳國基為首任「維護國家安全委員會」秘書長，並獲中央任命。而根據《港區國安法》，秘書長一職並無指定哪位官員出任，反映陳國基獲中央高度信任。

今年4月初李家超辭任政務司司長參選特首，北京罕有未作出新任命或署任，有評論指中央不希望影響組班，當時林鄭表示政務司司長的職務會由團隊分擔，更點名陳國基將負責與立法會內務委員會正副主席每周會面，形容對職位懸空「有晒充足安排」。