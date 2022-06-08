政圈風聲︱林鄭明赴立法會最後答問會　臨別秋波議員料趨「和諧」

政府換屆在即，特首林鄭月娥明日（9日）將出席任內最後一次立法會答問會，據筆者了解，多名言行相對活躍的議員，初步都不打算在今次答問會上提問，寧願「留quota」待李家超上任後再問，是次答問會可能只是「例行公事」，最多觸及一些爭議不大的民生政策，或是回顧為主。



上兩次答問會 林鄭未公布不連任 議員對防疫表強烈不滿

按慣例，每個立法會會期，行政長官會出席至少4次立法會會議，至少包括一次施政報告宣讀及三次答問會。林鄭分別在今年1月12日和3月23日，出席立法會答問會，後者以視像方式進行。

本港第5波新冠疫情期間亂象叢生，政府進退失據，林鄭月娥對於全民檢測的態度亦多次變化，並着當日提倡的議員「反思」，曾經激起建制陣營怒火，因此3月的答問會中，多名議員追問政府在處理疫情上的弊病，但事前都收到「溫馨提示」措辭不要太強烈。

不過隨着林鄭月娥4月初公布不會競逐連任，建制派對林鄭的態度亦出現微妙變化，有議員直言，既然林鄭快將落任，再狙擊對方亦無意思。

林鄭月娥離任在即，未知她會否在答問會上總結五年工作。（資料圖片/李澤彤攝）

議員稱留待機會提問李家超

按現時規定，立法會主席在決定在特首答問會及質詢時間的議員提問次序時，會按照當屆任期內過往各次答問會上發問次數而定，發問得最少的議員有優先權。在對上兩次答問會中，有39名議員已發問，換言之撇除主席梁君彥，尚有50名議員明日有機會發問。

不過筆者向多名尚未提問、言行相對活躍的議員了解，多人都表達同一觀點：既然林鄭快將落任，催促某項政策的意義不大，縱使以前對其有諸多不滿，但無謂用自己的發問機會，讓對方「表演」，其中一人笑言：「其實都無咩好再講，打『落水狗』又無謂，讚佢又講唔出口。算啦，放過佢，亦都放過自己。」一名大黨議員則說，明日未至於完全沒有人提問，黨派總會有至少一、兩名代表發言，但預料內容不會太進取。

選委界立法會議員李浩然表示，預料會留待下次答問會再爭取發問：「想更有針對性，詢問新一屆政府的政策。」不過，亦有資深議員指林鄭任內盡心盡力，落實多項教育、勞福政策，如有機會希望對她表示謝意。

新一屆立法會，民主派已絕跡。（資料圖片）

上屆梁振英花大篇幅回顧政績

上屆政府任滿前，時任特首梁振英在2017年6月1日的答問會中，花大篇幅回顧過去5年工作，並大談其重要政策，包括成立創科局、設立貧窮線等，過程中也不乏火藥味，時任議員梁國雄和劉小麗，先後因抗議過激被梁君彥驅逐離場。當時建制派議員的提問，亦是以總結性為主。但有建制派中人私下反映「今時不同往日」，民主派在立法會已絕跡，議會「和諧」得多，建制派亦未必有太大動力積極發言抗衡反對派。

今屆政府歷經修例風波、《國安法》訂立、改革選舉制度等大事，林鄭月娥5年任期可謂驚濤駭浪，她上月曾經表示希望在離任前夕，對其任期工作作總結，但一直未有下文，且看她在答問會上，會否流露對5年工作的感悟。今次並非林鄭最後一次踏入立法會，本月21日立法會主席將為她設餞別午宴，未知「官到無求」的林鄭屆時會否再爆金句？