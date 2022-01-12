特首答問會｜狄志遠無緣提問不感孤單　林健鋒激動於國徽下開會

第七屆立法會今（12日）首次召開大會，特首林鄭月娥赴立法會出席答問大會，接受議員質詢。建制派在大會後見記者會，新民黨主席葉劉淑儀指，今次答問會「真係言之有物」，形容是新議會的「良好開端」；經民聯林健鋒指，今天的大會令他感到激動，因為立法會會議首次在國徽、區徽「聳立」下召開。



新思維主席、社福界議員狄志遠未有機會在答問會提問，笑言：「唔可以話係孤單，好多朋友（建制派）都問唔到問題，問唔到問題都好正常。」他指近期很多問責官員犯錯但不問責，批評林鄭在答問會上未有交代如何向犯錯官員問責。



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狄志遠見記者 前公民黨員譚家浚在旁

狄志遠今天在答問會後見記者，其議辦總幹事韓劍德及前公民黨葵青區議員譚家浚在旁守候。狄志遠直指，對林鄭就疫情處理的回應感到非常失望，質疑林鄭「講到政府好有信心（處理疫情）」，同時不斷指議員提出的建議「無用」。狄志遠又指，香港保護兒童會「童樂居」虐兒事件至今已被揭發近一個月，惟主事官員仍未交代事件，警方同時不斷拘捕施虐者，直指政府不交代事件卻「不斷拉人」，會令市民對相關服務失去信心。

民建聯認同架構重組 惟倡房屋土地合局

民建聯主席李慧琼稱，在「愛國者治港」下的新議會，答問會順暢且有序進行，市民可透過直播了解政府及官員的看法。李慧琼指出，該黨認同政府架構重組方向，認為本港需要一個符合時代需要的政府架構，感謝林鄭吸納該黨意見，又指林鄭部分內容與民建聯提出的建議不盡相同，該黨會就相關方面不同事務委員會提出意見，包括要求增設「策發組」、將土地及房屋政策歸同一政策局管理。

工聯會會長吳秋北則形容，首次會議呈現了議會新氣象，形容今天令他多了一份責任感，要「追返以前各種時間」，切實解決累積已久的深層次社會問題。林健鋒指，今天會議令他有點激動，因為會議首次在國徽、區徽「聳立」下召開，形容會議非常莊嚴，再沒有「反對派」喧嘩、「掉嘢」，政府、議員「有傾有講」。

重返議會的工聯會鄧家彪指，業界已爭取強積金取消對沖多時，形容問題不宜再拖，作為議員將盡力讓「好事成真」，會要求人力事務委員會加開會議，盡快討論相關事宜，相信全體議員也非常重視取消對沖，他理解取消對沖的過程相對複雜，包括設立積金局電子平台，他強調會不停作出呼籲，希望取消對沖能盡快落實。

北都會農地加租 何俊賢促設小組跟進

關注北部都會區發展的民建聯劉國勳指，林鄭在答問會提出北都會的具體做法，包括提出「拆牆鬆綁」等建議，他再次要求政府設立副司長前，應設專責辦事處處理北都會規劃。漁農界何俊賢指，北都會規劃推出後，有位於新界北的農莊及農場被大幅加租，認為政府應為受發展影響的持份者設復耕權，並成立專責小組處理因土地發展衍生的問題。

紡織及製衣界議員陳祖恒指，林鄭在架構重組方案中正式提出設立創新科技及工業局，他對此感高興，認為此為本港工業發展邁進一大步，強調創新科技和工業須相互配合，方能讓產品和生產「落地」及增強競爭力。

問答會於中午12時半結束，隨即建制派議員「馬拉松式」見記者，令立法會採訪區出現久違的盛況。問答會結束後，建制派率先集體見記者，其後狄志遠、田北辰、陳凱欣、民建聯、工聯會、陳祖恒分別輪流見記者，歷時長達兩小時才結束。