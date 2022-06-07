梁君彥開補習班講解議事程序　溫提新丁議員修正案勿「為改而改」

新一屆立法會上任近半年，近月議員就議員議案提出修正案的數目增加，據聞部分舊人認為部分修訂只針對字眼，對原議案意義不大，又質疑有人只為博曝光。立法會主席梁君彥今日（7日）約見議員，講解議事程序，包括議員議案的效用等。



梁君彥會後表示，他在會上講解議會文化、議員議案的歷史，提出議案是為了促使政府跟進議題，「唔係齋噏」。他指若議案內容不聚焦，政府難以跟進，「如果議案有3頁半紙，容易被政府走數。」他認為若議員明白議案用意，日後議事規則委員會未必需要研究限制修正案數目。



有與會的議員透露，會上溫馨提示議員不要「為改而改」，不要為了「刷存在感」而提出修正案，而且最好每個政黨或組織每次只提出一個修正案，整體氣份平和。



梁君彥建議參考舊議員動議 須精簡聚焦

據了解，會面有多名議員發言分享，包括建制派「班長」廖長江、內會主席李慧琼、議事規則委員會主席謝偉俊。多名新丁議員出席，包括鄧飛、梁毓偉、李惟宏、林素蔚等。

梁君彥表示，希望改變議會文化，不要「齋噏」，而是希望政府用心聆聽議員意見，並跟進議題。他指若議案內容過長、不聚焦，政府亦難以跟進，冀議員提出精簡、聚焦的議案，建議議員參考前工聯會議員黃國健提出的取消強積金對沖議案，以及飲食界議員張宇人提出的輸入海外醫生議案等，兩者均是實際上可行的議案。

有出席會面的新丁議員表示，會上談及議員議案的目標和原則，主要是希望推動政府施政，又提到議員議案獲通過後，政府在兩個月內需要在相關事務委員會回應，議員議案內容需要聚焦和精簡，才能促使政府作出適當的回應。該名議員引述梁君彥在會上以多名前輩作例子，例如前立法會主席曾鈺成曾提出「本會反對台灣獨立」的議員議案，單單八個字已經能掀起精彩辯論。

勿因「刷存在感」而提修訂

有與會者表示，會上提到在過去的大會上，新民黨李梓敬提出的「改革公務員系統」議案共有11個修正案，數目太多，搵馨提示各位議員，修正案不要「為改而改」，不要完全反對原議案內容，亦不要為「刷存在感」而提出修正案，最好一個政黨或組織每次只提一個修正案。

有議員透露，會上有舊議員提到以往面對民主派提出的議員議案，建制派不能接受他們的立場，因此提出涉大幅修改的修正案，但在目前政治形勢下，認為只要議案的意思和方向與議員想法一致，毋須提出咬文嚼字的修訂。