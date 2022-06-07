政圈風聲｜新丁各出奇謀爭表現惹爭議　摸熟立會遊戲規則仍需時

新立法會上任半年，90名議員當中，逾50人首次晉身議會，為爭取表現各出奇謀，本乃無可厚非，但個別新丁言行「為做而做」，就引來一些資深議員的微言。



聯署信愈來愈多 未掌握燃燒議題

有資深議員留意到，新議會提出的聯署信愈來愈多，主要由選委界議員發起，包括近期要求保留「珍寶海鮮舫」、要求調查「同樂居」事件，但往往只停留在聯署一步，「扑咪」發稿就當「交了功課」，未懂如何延續議題，炒熱事件。

以保留「珍寶」為例，議員其實可循幾方面跟進，例如在大會提出口頭質詢、要求事務委員會討論，個別爭議事件如「同樂居」，更可提出引用《特權法》調查，這是以往民主派慣手招式，姑勿論手法，至少可引起公眾關注，爭取持續曝光，認為新丁議員仍要摸熟立法會的遊戲規則。

另一資深議員則指，以往建制派聯署大多是集體形式，就大是大非議題表明立場，例如支持人大決定、譴責暴力等，但現時政治事件大減，議員為爭取表現提出聯署屬無可厚非，但應該有策略去做，把某些議題「收割」，變為自己的專業領域。

李家超早前拜訪立法會主席梁君彥。（資料圖片）

梁君彥今晤議員講解修訂 建制或再改議規

今屆立法會增至90名議員，選委界佔40席，來自創科、專業、學界等不同背景，在議事廳都想推動各自關注範疇。推動議題要找對方法，例如關注創科發展的選委界議員吳傑莊，上月在大會提出有關「加強資訊保安」的口頭質詢，關注大國博弈下，歐美科技產品禁令或波及香港，屆時政府恐癱瘓，但原來此事有一段小插曲，吳傑莊原本希望在事務委員會討論，但不論在資訊科技、工商抑或保安事務委員會皆碰壁，最後在資深議員教路下，改為提出口頭質詢，由官員在大會直接回應，更容易引起關注。

至於議員爭提修訂問題，立法會主席梁君彥、「班長」廖長江今日與部分議員會面，講解提出修訂問題，希望大家更好掌握規矩，有建制議員指，若「循循善誘」下仍無改善，可能在下個立法年度提出修改《議事規則》，限制提出修訂數目。

新丁質疑限提修訂不合理

不過，有新丁議員就反駁，指新議會下「清一色」是愛國者，無人借提出修訂「拉布」，而且這是議員應有權利，若因為增加秘書處工作量而限提修訂，屬本末倒置。亦有選委界新人指，傳媒用「放大鏡」監察他們一言一行，爭取發言曝光是合情合理，反指昔日立法會「做唔到嘢」，連議員議案辯論機會都欠奉。有建制中人笑言，除了「良政善治」，「世代之爭」同樣適用於新立法會。