慈善家馬登夫人離世享壽96歲　設立馬登基金關顧弱勢社群

社會義工服務先驅兼慈善家安妮‧馬登夫人（Mrs. Anne Marden），昨日於石澳家中與世長辭，享年96歲。馬登夫人是已故會德豐大班約翰‧馬登（Mr. John Marden）的妻子，兩人在1973年成立馬登基金，支持本地兒童教育，馬登夫人亦推動成立慈善組織，是了香港社會服務領域中不可或缺的部份。



行政長官林鄭月娥對馬登夫人離世表示深切哀悼。她說，與馬登夫人相識二十多年，對於馬登夫人改善市民特別是殘疾人士和弱勢社群福利的那份熱忱和奉獻精神深表欽佩。在半個多世紀以來，她親自在香港很多慈善機構中擔當領導和倡導角色，可說是反映本港過去數十年的社福發展。



馬登夫人生於上海，為人冲和優雅。圖為她80歲生日時留影。（馬登家族提供）

1947年來港後 長期支援弱勢社群

馬登夫人在上海出生，1947年隨丈夫來港，1960至1965年擔任香港紅十字會的總監，並在1962年主持香港紅十字會雅麗珊郡主學校的開幕典禮。這所寄宿學校專門為肢體傷殘兒童而設，是香港首間同類學校。

馬登夫人亦是香港傷殘青年協會的贊助人，及照顧身體患有殘疾及有特殊需要人士的復康資源協會的創辦人、委員及永遠贊助人；亦同時為移居人士、分隔家庭、尋求庇護人士、難民及其他弱勢社群提供援助的香港國際社會服務社擔任副贊助人，並協助創立了慈善組織「親切」（TREATS），將不同能力及背景的兒童連結在一起。馬登夫人亦是智樂兒童遊樂協會（Playright）的名譽會長。

1960 年起，馬登夫人擔任香港紅十字會總監達五年，對這份相當辛勞的無償工作，她絕對無怨無悔。（馬登家族提供）

王䓪鳴：絕對是香港社會服務的英雄

「馬登夫人絕對是香港社會服務的英雄之一。」前行政局召集人、智樂兒童遊樂協會贊助人王䓪鳴指：「她推動倡議的行事方式與別不同。她一直以虛心開放的態度聆聽他人的意見，從不高調、怨天尤人或恣意批評。她溫柔、和藹可親，但同時堅定不移、不屈不撓。她會以對話來影響、說服他人——而我認為這方法有時候比任何其他方法都更為有力、奏效。」

此外，馬登夫人支持及贊助許多慈善機構一般無法觸及的社群，包括女性性工作者（出任「青鳥」的贊助人）、人類免疫力缺乏病毒帶菌者（「關懷愛滋」的贊助人）以及有吸毒和酗酒問題的青少年（「啟勵扶青會」的贊助人）。另外，她亦大力支持專門為垂死者提供服務，並向失去至親人士提供關懷的慈善機構（「贐明會」的榮譽贊助人），同時亦是香港家庭福利會的終生會員。

多年來，馬登夫人為社會上不同弱勢社群籌得無數可觀善款，並於 1973 年與丈夫成立馬登基金，成為獨當一面的大慈善家。（復康資源協會提供）

開設特殊教育項目 為越南船兒童提供教育

馬登夫婦在1973年成立馬登基金，共興建三間職前中學，同時亦支持為有特殊教育需要兒童而設的項目。1980年越南船民危機，馬登夫人除了為難民提供人道支援，亦在難民營開辦學校。此外，馬登夫人長期關注少數族裔、新來港人士的權益。

馬登夫人在1973年獲委任為太平紳士，1991年獲頒大英帝國員佐勳章 MBE，2006年獲頒銅紫荊星章。

林鄭：馬登夫人倡議為兒童設計公共休閒場所

林鄭月娥表示，馬登夫人尤其關注兒童福祉，不論是他們的身心健康或玩樂。在她倡議下，社會各界更加關注如何設計出讓小朋友享用的開放空間和公共休閒場所。

林鄭續說，馬登夫人畢生致力服務他人，並幫助數以千計有特殊需要的人活得有尊嚴和有意義，對馬登夫人的辭世深感哀痛，謹代表香港特區政府，向她的家人致以深切慰問。