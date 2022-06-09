取消對沖︱羅致光稱歷史性：經濟順逆都要做　林鄭感謝勞資互諒

立法會今日（9日）以72票贊成、5票反對、12票棄權，三讀通過《2022年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂）條例草案》，即取消強積金對沖安排。勞工及福利局局長羅致光形容今次是「歷史性時刻」，感謝社會各界的努力達到今日共識，又指由現時到政策正式實施期間，仍有大量工作要做。



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回應時機問題：要做的事就應該做

羅致光會後表示，今日通過取消強積金對沖是「歷史性時刻」，是改善僱員退休保障是重要里程碑，歷經兩屆政府努力，用6年半時間完成有關法例修訂。他感謝多年來就取消強積金對沖努力的社會各界，很多意見已吸納在今日的方案當中。

對於取消強積金對沖要待「積金易」平台建成後才可落實，羅致光指，若不透過積金易平台一併處理，當局需要建立另一個平台處理專項戶口等事務，需要2至3年時間，相信透過積金易平台處理較有效率，也能減少僱主處理強積金事務的複雜性，屆時能在積金易平台一併處理強積金和對沖事務。

至於有人質疑目前並非立法時機，羅致光提到如果政府要等一個「很好的時機」才處理問題，然後再用2至3年時間完成複雜和廣泛的宣傳工作，屆時又未必是好時機：「經濟有起有跌，要做嘅嘢就應該要做」。他稱，雖然目前未知3年後的經濟狀況，但相信下屆政府會審時度勢。

特首林鄭月娥。（廖雁雄攝）

林鄭：補貼10年增至25年 終解「老大難」問題

特首林鄭月娥表示，歡迎立法會通過條例草案，形容這是加強僱員退休保障的重要里程碑，並感謝勞資雙方多年來為謀求共識付出的努力。她感謝勞工及福利局和勞工處同事以鍥而不捨的精神解決這「老、大、難」的問題。

林鄭指，上任特首後在2018年3月提出初步構思，就取消對沖安排提出要點，其後在《2018年施政報告》正式宣布優化方案，大幅增加向僱主提供的資助，並把資助年期由上屆政府建議的10年延長至25年，政府的總財政承擔額持續增加。她衷心感謝社會各界，特別是勞顧會和勞資雙方相關組織在過去多年秉持互諒互讓、理性商討的態度，就取消「對沖」安排的方案提出寶貴意見，促成相關條例草案順利獲立法會通過，成為本屆政府完善香港退休保障制度的一大成果。

林鄭表示，政府會全力推進取消對沖的配套安排，包括準備政府資助計劃；在下一個立法年度跟進為僱主設立專項儲蓄戶口以應付日後財政需要的計劃；以及推行廣泛、簡單易明的宣傳，協助僱主更清楚掌握取消對沖的安排及相關配套措施：「待強制性公積金計劃管理局現正構建的積金易平台全面運作後，政府預計於2025年正式落實取消對沖安排。」