短期難通關內地　林鄭稱須重談：中外抗疫各一套　香港居中挑戰大

疫情仍然持續，香港與內地免檢疫通關無期。特首林鄭月娥今日（9日）出席任內最後一次立法會答問會期間，被問到如何評估疫情、新政府上任後的通關機會。她指為了企業的經營，通關有迫切需要，可是同時直認短期內看不到這個可能性。



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引述專家：透過自然感染和疫苗已築保障屏障

新民黨主席葉劉淑儀問及，如果出現第六波疫情，對下屆行政長官爭取通關有何建議。林鄭指，目前大部分政府專家並不擔心疫情，因為本港透過自然感染和疫苗接種，已經有保障屏障、有效減少重症，截至昨晚因疫入院的人士僅有370名，當中17名嚴重及危殆，要入住深切治療部的只有4人。

不過，林鄭承認與內地通關是很大挑戰，因為內地對於抗疫有自己一套理論及措施，與外國完全不同，香港「企喺中間」，挑戰很大，要小心評估在什麼時候作出什麼措施，才能兩全其美，十分考工夫。她特別提到，如果按照去年9月至12月與內地對接會議期間提到的討論基礎，短期內看不到通關的可能性，相信要重新商討。

反駁黎棟國：公務員出身應明白沒制度零漏洞

另一新民黨議員黎棟國則指，要遏止疫情需要升級「安心出行」程式，例如將需要強檢人士的二維碼轉至紅色，待完成檢測後才轉至藍色，以及重提第5波疫情的源頭是國泰航空的空少違規走入社區。林鄭指，黎棟國也是公務員出身，相信會明白沒有一套制度單靠政府便會完全沒漏洞，需要全社會配合，政府可以執法，但直認不能百分百防止違規情況出現。