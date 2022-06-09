林鄭稱無愧自己　田北辰：修例有愧國家　悲痛台灣與一國兩制走遠

特首林鄭月娥今日（9日）出席立法會答問會，總結5年施政，認為即使社會對其工作評價不一、有改善空間，「但我可以大膽說一句，我已交出一張無愧於自己的成績表，亦為我42年的公務生涯畫上完整句號。」



林鄭月娥任內經歷2019年修例風波，以及2020年至今的新冠疫情，有議員讚賞政府在扶貧、勞工等方面的確有不少功勞，但修例風波和第五波疫情的處理手法「不能接受」，更認為林鄭推動《逃犯條例》修訂，令台灣人對「一國兩制」信心愈走愈遠。



田北辰：最悲痛令台灣離「一國兩制」愈來愈遠

實政圓桌立法會議員議員田北辰表示，個人一直十分欣賞林鄭的才華，但過去5年發生的事情不能改變。他說，本屆政府在處理兩項事情上有不足，其一是提出修訂《逃犯條例》，這並非中央要求，而是特區政府提出，結果引發回歸以來最嚴重的社會衝突，警方拘捕過萬名市民，最終要中央出手收拾殘局，在港實施《港區國安法》、完善選舉制度。

田北辰說，個人最悲痛的是修例風波，令台灣人對實行「一國兩制」的信心和機會愈來愈遠，形容她「有愧於國家」。

田北辰說，修例風波最悲痛的是令到台灣實行「一國兩制」機會愈來愈遠。（資料圖片）

第五波逾9千人死 麥美娟：市民都覺得不能接受

工聯會議員麥美娟亦認為，雖然修例風波原因有很多，但更重要的是政府未能提出有效「止暴制亂」的方案，這方面有不足。

另一件議員認為政府處理得差的是第五波新冠疫情。根據衞生署衞生防護中心資料，2019年12月31日至2022年6月8日，共錄得9,389宗死亡個案，而當中9,176宗是第五波疫情下發生。麥美娟直言，第五波疫情的控制措施「相信市民都會覺得不能接受」，特別是有大批長者死亡。

田北辰指如果反應夠快 可減少死亡人數

田北辰認為，政府處理第五波疫情十分差，「Omicron雖然傳播力強，感染人數未必壓得住，但如果政府反應夠快，相信是可以減少死亡人數。」

第五波疫情期間，田北辰多次批評政府處理得太慢，例如在第五波疫情爆發超過1個月，2月9日才宣布貨機機組人員居家隔離時須佩戴電子手環。

麥美娟認為，本屆政府在修例風波及第五波疫情做得不好，但勞工、扶貧等工作值得肯定。（資料圖片/余俊亮攝）

麥美娟讚勞工政策做得多

對於林鄭月娥施政是否「無愧」，麥美娟認為不能一概而論，指今屆政府在勞工、土地等方面的確做了很多，「剛剛通過嘅取消強積金對沖，仲有增加法定公眾假期、法定產假等，政府推動都十分重要，呢一點我哋要肯定。」

她又指，林鄭月娥政府提出「明日大嶼」和「北部都會區」這些土地發展規劃，亦是一項重大突破，而關愛工作、扶貧等亦做了很多，值得正面評價。