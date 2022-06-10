政圈風聲｜林鄭答問會金句惹質疑　談「程序公義」有弦外之音？

現屆政府任期倒數三星期，特首林鄭月娥昨日最後一次出席立法會答問會，一如所料沒有火藥味，不少議員感謝及稱讚其工作，更多人希望林鄭向下屆政府賜予「錦囊」，有哪些工作可繼續完善、落實。

林鄭月娥總結其5年特首生涯時，稱一早已決定不連任特首，若有人仍懷疑，「其實你只要睇返過去一年嘅工作、言行，其實你就知呢個人已經係諗住走㗎喇。」不過，多名熟悉林鄭的政界中人均表示，在北京拍板「真命天子」之前，林鄭仍有意爭取連任，甚至已經準備好政綱及競選辦，又對於林鄭「無愧於自己」等說法議論紛紛。



林鄭稱「無愧於自己」 議員質疑

林鄭月娥昨日開場發言時表示，形容過去5年工作驚濤駭浪，挑戰前所未有，但她一直勇往直前、無畏無懼，儘管社會對其工作評價不一，「但我可以大膽講一句，我已交出一張無愧於自己的成績表，亦都為我42年的公務生涯劃上了一個完整的句號。」

有資深議員認為，林鄭月娥任內確是盡心盡力，捱過了香港回歸以來最嚴峻的局面，她至今亦認為當初提出修例的初心沒錯，但修例風波令香港元氣大傷，甚至牽動了台灣政局，「對於林太來講，『無愧於自己』可能是正確，但是否無愧於香港、無愧於國家呢？大家見仁見智。」

實政圓桌立法會議員田北辰也直言，林鄭推動修例令社會陷入危機，最後要中央出手制定國安法、完善選舉制度收拾殘局，最令他悲痛的是令台灣與「一國兩制」愈來愈遠，認為她「有愧於國家」。

「無一刻想辭職」 與19年「辭職錄音」不符

另一個政界關注畫面，是工聯會議員陸頌雄問及有否後悔擔任特首，林鄭月娥即斬釘截鐵說不，「這5年來我沒有一刻後悔接受這個任命，亦沒有一刻想過要辭職，因為做人要有始有終」。

不過，2019年修例風波期間，《路透社》曾公開林鄭與商界閉會會面的錄音內容，林鄭稱作為特首造成巨大破壞，是不能原諒，「如果我有選擇，第一件事就是離開，並深深道歉，以及下台。」林鄭事後未否認錄音內容，反指有些媒體有誠信及道德問題。

林鄭月娥去年10月發表最後一份《施政報告》。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

稱去年已決定不連任

林鄭月娥今年4月宣布不爭取連任特首，她昨日在答問會稱「自己講自己功績無咩意思」，但在去年《施政報告》已交代任期內須改善之處，例如加強解說、重組政府架構等，「如果仲有人懷疑我唔係已經一早決定咗唔參選呢，其實你只要睇返我過去一年既工作、言行，你就知道呢個人係諗住走㗎喇」。

有行政會議成員表示，單看林鄭過去一年提出的建議，例如北部都會區、政府架構重組，反而令人覺得她是銳意爭取連任，否則何必大費周章，「雖然可能是中央叫你做北都會，但當然想係自己去領軍落實」。有知情者就憶述，今次特首選舉一直撲朔迷離，北京遲遲未發出訊號，各路人馬只好暗地做功夫，一名曾為林鄭助選的商界鉅子更已計劃好在灣仔一甲級商廈，作競選辦之用，只是最後沒派上用場。

林鄭月娥出席公務員學院動土典禮。（李澤彤攝）

反駁土地程序僵化、官僚批評

林鄭月娥在答問會亦提到「明日大嶼」交椅洲人工島填海工程，解釋需時30個月是因為要具體檢視道路及鐵路舖排，涉及規劃和工程成份，亦可能牽涉環評，政府已把精簡和壓縮程序的修訂法例提交立法會。她指，有人認為這些程序僵化、官僚，「阻住地球轉」，但對其他人說，這是一套保護制度，「如果無程序公義，政府想做就去做，亦都係好危險」，因此必須要中間落墨。

有議員笑言聽罷林鄭此番話，立即想起強調「以結果為目標」的候任特首李家超，因他曾言「結果代表一切、結果是最客觀」，這種思路與一向強調「程序公義」的林鄭，可謂截然不同。

姑勿論如何，林鄭月娥快將離開官場，結束42年公務生涯，她說退任後會做兩件事，即為公務員培訓、說好故宮文化及中國故事，政界關注，國家會否有任務留給林鄭？