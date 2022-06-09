林鄭獲葉劉封「最辛苦特首」　議員們讚人美心善、抵住壓力拒禁足

特首林鄭月娥今早（9日）出席任內最後一次立法會答問大會，提到自己曾稱喜歡出席立法會會議並非「賣口乖」，又稱新議會「相對好友善」，會鼓勵議員和公務員多互動。

會上一眾議員表現客氣，工聯會陸頌雄指黨友鄧家彪形容林鄭月娥「人美心善」，他也認同說法。新民黨主席葉劉淑儀稱，林鄭是回歸以來最辛苦的特首，對她的付出表示尊敬。選委界議員洪雯特別提到，第五波疫情最困難的時候，林鄭堅持沒做「全民禁足」及強檢，讓香港人少折騰，這一點要特別感謝。

選委界江玉歡則盛讚，林鄭作為香港第一位女特首，是女性自強及自立的榜樣。



陸頌雄指林鄭辛勞「白髮都多咗」 邵家輝：麥美娟錫返林鄭一啖

工聯會陸頌雄指，本屆政府對勞工界好事做了不少，形容是「成果豐碩」，例如增加法定產假、侍產假、統一法定假期、完善職安罰則修訂等。他稱過去很多人形容林鄭「好打得、好記性、好有心、有承擔、IQ高」，亦很熟悉政府運作，但黨友鄧家彪則以「人美心善」形容林鄭：「雖然你呢幾年好辛勞，白髮都多咗，但我都好認同呢個講法！」

自由黨批發及零售界邵家輝稱，他一直對禁加熱煙和取消強積金對沖有很大意見，但都無阻在立法會通過，明白特區政府須平衡各方，「一定有人歡喜、有人愁，希望一陣麥美娟過咗個強積金條例（取消強積金對沖），會行返嚟錫返你一啖啦。」他稱，政府在林鄭帶領下渡過兩大危機，要感謝特首，指最近有很多剪綵活動：「原來政府做咗好多嘢，不過之前畀一啲嘢冚蓋咗。」

林鄭籲公務員毋須怕議員 解決社會問題要溝通

自由黨飲食界議員張宇人提到公務員表現，林鄭則指隨時歡迎張「同公務員講下書」，「點解我地去親立法會好似答唔到問題」，認為可以由議員告訴公務員，他們以往答問題的方式有何不妥。她指公務員毋須害怕議員、或缺乏自信，「依家大家相對好友善」，她非常鼓勵議員和公務員多互動。

鄉議局劉業強感謝林鄭在過去五年作出的貢獻，向世界展示「一國兩制」在香港實踐的成果，為新界發展拆牆鬆綁，解放新界土地發展潛力，問及林鄭有關發展新界最大的困難和阻力，對下屆政府有何寄語。

林鄭憶述與劉業強先父劉皇發一同到香園圍口岸接觸原居民的點滴，稱讚劉皇發願花時間斡旋，動用自己的力量解決問題。她認為要解決所有社會問題的關鍵是溝通和互諒互讓，寄語在座每一位議員在未來日子都可擔任這個角色。