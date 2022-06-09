林鄭痛心舊議會內耗：我努力過！　當時信絕大部份議員深愛香港

任期倒數最後三星期，特首林鄭月娥今早（9日）出席最後一次立法會答問會，在開場白總結任內工作，慨嘆過去五年驚濤駭浪，值得回顧太多。曾說過自己喜歡出席立法會會議的林鄭指，自己「唔係賣口乖，我真係好鍾意嚟」，她憶述自己2017年就任，政治局面劍拔弩張，是前一年立法會選舉結果所建立，「其後一、兩年間我努力過」，縱使議會政治化，該兩年的施政報告致謝動議都在分組點票獲通過。

不過，2019年修訂《逃犯條例》觸發政府風波，令林鄭有深刻體會。她指當時是回歸後最嚴峻局面，推動她勇往直前、無畏無懼的是一份強烈的歷史使命感及時代責任感，儘管社會評價不一，但她認為自己交出一份無愧於自己的成績表。林鄭也表示，不曾後悔出任特首，也無一刻想過辭職，令自己熬過那段日子是性格，「有人形容過我，愈困難嘅事就愈興奮」，中央的支持更是不少得，當時中央循循囑咐她「唔洗驚」。



上任時政局劍拔弩張 曾努力溝通各黨派

林鄭指，一直希望立法會是議事論事、做實事的地方，但上任之初的議會充斥內耗、鬥爭，自己感到很傷心。她說當時行政立法缺乏互信，拖慢落實政策速度，當時有公務員向她苦笑指，因為「拉布」，不知要等多少次會議後，才可以入到議事廳開始自己的議程，她自己也感到十分痛心。

不過，她說自己當時未灰心，仍相信絕大部份議員都是深愛香港，為困境找出路，「其後一、兩年間我努力過」，與不同黨派溝通。所以2017、2018年施政報告，儘管在政治化的議會，議員分組點票時也通過了致謝動議。

「愛國者治港」政府有志氣底氣、創新思維

然而，林鄭指一場修例風波令自己體會到「一國兩制」下「愛國者治港」的重要性。她特別體會到特首須同時向中央及特區負責，除了要確保行政機關履職盡責，管好特區事務外，也要維護立法機關制衡行政機關的職能、維護司法機關行使獨立司法權。她說，修例風波證明行政立法的良好關係，必須建基於「一國兩制」原則，而後來「反中亂港者」用選舉漏洞進入管治體制，破壞中央特區關係，輕則拖垮特區管治，重則顛覆政權、危害國家安全。

林鄭說，5年來歷盡驚濤駭浪和嚴峻挑戰，香港現在站回「一國兩制」初心、正確軌道的新起點上，任何人都對香港未來充滿期待。她舉例，今屆立法會通過多項意義重大的法案，包括引入非本地培訓醫生、政府架構重組、以及取消強積金對沖，若非「愛國者治港」，根本沒可能落實，更沒基礎商討深港兩地全方位合作，沒有底氣重新提出《版權條例》修訂草案，也難以提出北部都會區發展，強調「愛國者治港」下，政府更有志氣和底氣創新思維。

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靠時代責任感熬過風暴：政績無愧於自己

如何熬過這場政治風暴？林鄭說，過去五年無可否認是回歸以來最嚴峻局面，挑戰前所未有、風高浪急，推動她勇往直前、無畏無懼的是一份強烈的歷史使命感及時代責任感，儘管社會對她的工作評價不一，議員認為她領導的特區政府有改善空間，但她都必須大膽指出，已交出無愧於自己的成績表，為42年的公務生涯劃上完整句號，祝願議員工作順利、政通人和。

林鄭在回應議員提問時，指「呢5年之間，自己無一刻後悔接受任命，無一刻想過要辭職，做人要有始有終。」她指支撐自己的元素有三，分別是中央支持、個人承擔及家人支持，而最後一項是性格使然，「有人形容過我愈困難嘅事就愈興奮」，因為自己遇困難就有克服的衝勁。