通關︱陳肇始：須否清零由內地決定　香港暫不改復常路徑

疫情出現變化，單日確診個案回升至600幾宗，食物及衞生局局長陳肇始今（10日）在立法會衛生事務委員會表示，近日已開始安排隔離Omicron亞系病毒個案和密切接觸者，會密切監察，有需要時將重啟多個社區隔離設施。不過現階段仍會按復常路徑，有序重啟社會、經濟活動，強調會盡最大努力遏止疫情，防止下一波來襲。

選委界議員陳凱欣則關注，其實第五波疫情以來一直都未曾「清零」，現時個案逐漸回升，質問陳肇始「清不了零是否就通關無望？」陳肇始又指承認，過去與内地商討通關，「清零」一直都是首要條件，是否改變須再與内地商討，但現時政府仍會堅持「動態清零」。



陳肇始指，由5月31日至6月6日，一星期內確診個案日均475宗，較之前一周平均255宗，增加了86%；而污水檢測病毒含量、以及採樣站陽性比例都有上升。政府因應疫情，上月初已恢復個案追蹤，現時已為所有快測陽性人士進行核酸覆檢，不過她強調現時染疫者入院、重症及死亡比率均保持平穩。

有議員則關注，隨著確診人數增多，核酸覆檢的安排會否繼續推行，陳肇始則指會視乎疫情趨勢再定。她稱現時政府仍會堅持「動態清零」，而「動態清零」的定義是有個案就要立即撲滅；至於與內地通關是仍要求個案「清零」，陳指需要再與內地商討，並由內地決定。