通關︱李家超：接種率未理想難求內地許可　李克強要求做好防疫

候任行政長官李家超今日（31日）結束四日訪京行程返港，下機後見傳媒總結行程，被問到今年「七一」回歸25周年，國家主席習近平會否訪港，他指暫時未有相關消息。

李家超又表示，會面期間向習近平和總理李克強匯報了香港疫情狀況，對於通關，他認為香港現時面對不少困難和挑戰，例如目前仍有感染病例及疫苗接種率未及預期，因此香港現仍須努力遏制疫情，才能有望與内地通關，中央也要求本港做好疫情防控。



香港仍有不少困難挑戰 方能尋求通關許可

候任行政長官李家超上京接受中央任命，今日（31日）結束一連四日行程，下午返港後指，自己向習近平及李克強匯報了香港狀況，包括經濟、社會及疫情，李克強要求本港做好疫情防控工作。

他留意到有聲音希望盡快通關及放寬旅遊限制，但認為本港仍面對不少困難及挑戰才能尋求許可與內地通關，如香港目前仍有感染病例、疫苗接種率又達預期，所以香港港現仍須努力遏制疫情，才能有望與内地通關。