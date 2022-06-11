政圈風聲｜架構重組撥款7議員無投票　透露李家超組班玄機

下屆政府架構擴大至「六司十五局」，立法會財務委員會昨日（10日）表決涉及約1億元的額外撥款，委員會84名議員中，扣除主席陳健波共76人投票，即有7名議員無投票，最後在73票支持、1票反對、兩票棄權下通通。由於議案涉及新政府高層職位變動，多名盛傳會加入李家超班子的議員都選擇避席或不投票，避免有潛在利益衝突，例如很大機會出掌民政及青年局的民建聯張國鈞。



不過，部份盛傳入閣的選委界議員卻留在議事廳投贊成票，包括葛珮帆及黃元山，究竟有何原因？



6月10日立法會財務委員會會議。（廖雁雄攝）

張國鈞表決前離場免招話柄

7名無投票的議員包括民建聯張國鈞、黃英豪、劉國勳、工聯會麥美娟、經民聯梁美芬、實政圓桌田北辰，以及紡織及製衣界陳祖恒。陳祖恒因快測陽性正居家隔離，昨未有出席會議。

有建制中人指，立法會是下屆政府「人才庫」之一，多名選委界議員成為招攬對象，政黨亦從循不同推薦黨員入閣，認為張國鈞在表決前離席是明智之舉，以免招人話柄。有資深議員亦指，部份無投票的議員都有機會加入政府，例如麥美娟、黃英豪。

循進出口界晉身議會的黃英豪，在今屆特首選舉擔任李家超競選辦副主任，早在4月已傳他有意加入政府，但他向黨友否認會轉跑道，今次缺席投票，難免令人猜想他會否加入李班子。另一民建聯議員劉國勳亦缺席投票，但據知與政府組班無關。

同樣無投票的梁美芬，早前有傳她會出任律政司副司長，但據悉梁美芬決定專心做議員，未打算全職加入政府。至於麥美娟，工聯會已舉薦她加入政府，最終是否成事尚未可知，不投票亦可保持彈性。

葛珮帆投贊成票因任副局長？

值得注意的是，政圈一直盛傳民建聯葛珮帆會投身官場，有機會是創新科技及工業局或環境局，但都只是副局長，她在昨日會議投了贊成票。有政界中人指，李家超本月中下旬公布的班底，只有司局長等主要官員，副局長和政治助理要待上任後再公布。此外，早前有報道指曾為李家超助選的霍啟剛、鄧飛會入閣，但二人昨亦投下贊成票，算是曲線表態繼續做議員。鄧飛在本月6日開設地區辦事處時，已回應自己「資歷未夠」，否認出任局長。

入閣大熱黃元山投支持票

另一選委界議員、團結香港基金黃元山，是入閣大熱人選，今次亦投了贊成票。黃元山曾協助李家超撰寫政綱，最大機會是加入重設的「中央政策組」，但該組織不包括今次架構重組議案之內，不存在避嫌問題。