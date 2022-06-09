政圈風聲｜領導人7.1料訪港　高官至少隔離7日　政界減應酬落區

「七一」臨近，政界關注的除了候任特首李家超組班進度，更關心國家領導人來港安排，因隨時影響自身「自由」。綜合政圈消息，領導人很大機會趁香港回歸25年來港視察，為新一屆特區政府監誓，但防疫工夫要做到滴水不漏，有主要官員已收到訊息，「七一」之前須閉環隔離至少7日。有立法會議員則透露，屆時可能要實行「7+7」隔離，前7日留在家中或有限度外出，應酬、落區可免則免。



主要官員須隔離7日 政府安排酒店

李家超7月1日上任特首，適逢今年是香港回歸25周年，具標誌性意義，政界預料國家主席習近平來港，親自主持新政府就職、發表重要講話等。不過，香港疫情始終未「斷尾」，近日確診升至500多宗，為領導人訪港帶來變數，特首林鄭月娥周二（7日）宣布，在6月30日前都不會再放寬社交距離措施，強調會為領導人來港竭盡全力創造條件。

綜合政界說法，至今未確定領導人會否來港、日數，但政府已制定各種預案，新一屆政府主要官員即司局長、紀律部隊首長，以至行政會議成員，在「七一」前需要入住酒店隔離7日，由政府安排酒店。

立法會。（資料圖片）

議員閉環管理可照常開會？

有政圈中人透露，政府曾研究提早一周在會展附近，甚或整個灣仔區封路，屆時未經批准的車輛不得駛進，巴士亦要改道，但具體範圍仍未有定案。

據悉，立法會議員亦有機會須事前到酒店「閉環管理」7天，但「閉環管理」的實際操作如何則眾說紛紜，有議員稱到時可能照常到立法會開會，但有專車接送議員來往立法會和酒店，除開會以外，議員亦不得進行任何交際應酬活動；不過，亦有議員相信屆時休會亦「唔出奇」。據了解，立法會暫未有打算以Zoom取代實體會議。

2017年，習近平會見香港社會各界人士。（中新社）

政界關注領導人會見各界人士安排

有議員透露近日收到通知，要有心理準備實行「7+7」隔離方案，前7日其實仍然可外出，包括點對點到立法會開會，其餘時間盡量留在家中，減少應酬、落區；後7日則入住酒店閉環隔離7日，「但最後安排係點，相信好遲先會知」。

過往國家領導人來港，均會會見社會各界人士，雲集本港重量級政商人物，領導人與各人握手、互動，往往成為焦點，但今次疫情之下，領導人行程可能會壓縮。有商界中人指，若要入住酒店隔離7日出席慶回歸活動，時間成本頗高，笑言獲邀與否都是一種煩惱。