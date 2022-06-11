傳張國鈞任律政司副司長 麥美娟掌民政局 架構重組撥款無投票
撰文：高諾恆
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距離新政府上場不足三星期，問責班子人選眾說紛紜，盛傳會加入新政府的民建聯立法會議員張國鈞，最新有傳可能出任新開設的律政司副司長一職。他昨日（10日）參與財委會審議有關政府架構重組方案的會議，到表決前離場未有投票，外界關注是否意味他已確定加入新班子而須避席。
張國鈞今日（11日）出席活動時表示暫無回應，解釋指有其他工作在身而離場，着大家毋須多想。
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架構重組下，新政府問責班子將設三名「副司長」，有傳民建聯立法會議員張國鈞將出任律政司副司長，他今日（11日）出席活動時表示暫無回應，指民建聯一直衷心希望新政府盡快準備好架構重組、組好班子，為市民服務。被問到昨天財會是否刻意避席，他解釋指是有其他工作才沒有投票，着大家不必多想。
麥美娟傳掌民政及青年局
同樣無投票的工聯會議員麥美娟，最新傳出或擔任民政及青年事務局局長；選委界議員孫東被指有機會出任創新科技及工業局局長，昨日投了贊成票；而現任保安局常任秘書長葉文娟則可能出任特首辦主任，接替可能升任政務司司長的陳國基。
值得注意的是，工聯會已有人擔任現屆政府的高層官員，為勞福局副局長何啟明，他曾在2016年出任立法會勞工界議員。至於麥美娟則由區議員做起，2012年循新界西選區晉身立法會，有多年從事地區工作經驗。而改組後的民政及青年局，較目前民政事務局更集中於地區及青年工作。
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