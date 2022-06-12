黃國健：政府施政不應有精英心態　「數夠票」就大安旨意交立法會

行政會議成員、工聯會榮譽會長黃國健今日（12日）於商台節目上表示，勞工法例不能徹底解決工人面對的困境，認為未來必須集中解決房屋問題。他又認為，未來政府如果想改善行政立法關係，首先要做的就是不能抱「精英心態」，覺得夠票就拿上立法會尋求通過，應先多徵詢立法會及持份者的意見。



黃國健：憂政府政策不理後果「隊上立法會」

黃國健表示，香港的經濟發展模式對勞工影響很大，回歸以來本港的勞工法例有不少修改，但仍不能徹底解決退休保障問題，勞工面對的困境仍然存在。他認為回歸至今，整體社會愈趨政治化，政治活動越來越頻密，對經濟影響很大。他又指出，回歸至今香港經歷金融海嘯、社會事件和疫情等，一直都看到中央給予香港的支持，認為隨著落實港區國安法和完善選舉制度，香港已經打開新一頁，應該展望前路。

被問到行政立法關係，黃國健指現時政府整個政策形成過程，立法機關都不知道，往往到形成後才交方案上立法會，容易被人質疑。他認同香港有優秀的公務員團隊，但個別人士做政策時，未必那麼「全面、到地」，有時會對社會各方利益造成影響。他認為如想行政立法關係好，政府就要敞開胸懷，多與人溝通。

黃國健續指，日後最擔心的情況，是因為愛國者治港下，政府「大安旨意」，一數夠票就「唔理後果『隊』上去立法會」，如此行政立法關係一定不能長久保持。他又指，政府施政要放開胸懷，公務員亦不應有精英心態，覺得「數夠票就去」，要和各方持份者協調。

林健鋒：社會應和而不同

另一名行會成員、經民聯林健鋒指出，回歸至今香港經歷金融海嘯、社會事件和疫情等，一直得到中央的支持，認為隨著落實《港區國安法》和「完善選舉制度」，香港已經打開新一頁，應該展望前路。林健鋒又指，社會需要和而不同，只爭拗沒有意思，希望政府未來在人心回歸上多做工夫，讓香港人對《基本法》增強認識。