回歸25周年︱高官落18區探基層派禮　林鄭：港經歷考驗必邁步向前

行政長官林鄭月娥今早（11日）出席「共慶回歸顯關懷」計劃啟動禮，表示政府把社區關懷注入慶回歸活動，包括探訪基層家庭、安排弱勢社群參觀故宮文化博物館、主題樂園及參與地區慶祝活動。她與一眾司局長這兩星期將探訪基層家庭、並派發禮物包，今日會與香港賽馬會主席陳南祿一同探訪基層。



「共慶回歸顯關懷」計劃今日（11日）舉行啟動禮，行政長官林鄭月娥、署理民政事務局局長陳積志、民政事務總署署長張趙凱渝、香港賽馬會主席陳南祿出席。

探訪30萬基層家庭 林鄭班子總動員

林鄭月娥致辭時表示，「共慶回歸顯關懷」計劃由民政事務總署統籌，主要分為三部分，首先是探訪30萬基層家庭，包括獨居長者、雙老家庭，以及有特別需要人士，其次是安排8萬基層市民參加全港性慶祝活動，例如參觀故宮文化博物館及遊覽主題樂園，還會安排12萬弱勢社群參與地區慶祝活動，舉辦單位將按需要提供免費交通、膳食和入場券。

林鄭指，接下來的兩星期，她與一眾司局長將走訪十八區進行探訪，向基層家庭派發禮物包以表心意，今日也會與香港賽馬會主席陳南祿及行政總裁應家柏探訪基層市民，她感謝香港賽馬會撥款籌辦多項活動和贊助是次計劃。

林鄭說，香港回歸25周年對國家、特區、市民都非常有意義，是值得紀念的日子，儘管本港過去經歷許多考驗，但在國家大力支持和市民努力不懈下，香港始終取得輝煌成就，相信香港定能邁步向前，再創佳績。