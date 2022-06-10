回歸25周年｜東涌小學邀學生參加6.30及7.1接送機　事前須隔離7日

「七一」將至，政圈預料國家主席習近平或會訪港出席香港25周年回歸典禮，惟政府至今未有相關公布。據悉，香港教育工作者聯會黃楚標學校向家長發出通告，稱該校學生接獲港府邀請參加6月30日及7月1在香港國際機場舉行的「接送機」儀式，參與學生需在教師陪同下，在酒店隔七日。《香港01》正向特首辦及黃楚標學校查詢。



學校發通告 邀參加「難得的光勞任務」

據了解，香港教育工作者聯會黃楚標學校昨日（9日）向家長發通告，並邀請該校學生參與，並形容是「難得的光榮任務」，希望家長及學生可積極參加。

《彭博》引述該校副校長陳麗霞回覆時承認有發出該通告，並稱學生隔離將由教師陪同，期間亦會用ZOOM上課，但未有進一步透露有多少學生參與，亦稱不知道歡迎對象是誰。

6.23起入酒店隔離 費用由港府支付

通告提到，參與學生需在6月23日起7月1日，在教師的陪同下，入住酒店進行隔離。學生將在6月30日將在機場歡迎未具名的到港訪客，並在翌日、即7月1日進行歡送活動，期間餐飲、交通和檢疫費用將由港府支付。

由於歡迎及歡送日子只相隔一天，故推斷該位「不具名人士」或在6月30日到港，翌日出席香港回歸25周年活動，並見證新一屆政府接班後便離港。

香港教育工作者聯會黃楚標學校。（小學概覽）

政圈風聲：主要官員「七一」前須閉環隔離至少7日

《香港01》昨日（9日）報道，綜合政圈風聲，領導人或很大機會趁香港回歸25周年到港視察，並為新一屆政府監誓，但防疫工作必拜做到滴水不漏，有主要官員已收到訊息，「七一」前須閉環隔離至少7日；另有立法會議員亦透露，屆時可能要採取「7+7」隔離，即前7日留在家中或有限度外出、後7日在酒店隔離。

《南華早報》日前亦引述消息人士指，本港涉及「七一」慶祝活動需要隔離人數或多達約1,000人，當中包括特首林鄭月娥、候任特首李家超及多名主要官員。

▼5月1日 非香港居民准入境▼

